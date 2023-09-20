MLB／大谷翔平已開刀完成！2025年繼續二刀流 先以打者回歸球場
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日已經確定完成手肘韌帶手術，他不是開典型的手肘韌帶置換手術（Tommy John），而是想辦法再建強韌的韌帶，並且以明年球季打者身分出發為目標，未來持續二刀流的方式，進行手術，大谷也透過聲明，表達他的期待。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在個人IG上面透露，自己希望可以早點回到場上，「今年有點意外的在球季中就先離開球隊，不過還是祈禱球隊剩下比賽都可以贏球，自己也可以早日回到球場。」
本季大谷以出賽23場先發，132局，10勝5敗，防禦率3.14、167次三振的好成績，成為天使重要的先發投手。打擊部分，他出賽135場，3成04打擊率，44轟，95打點，20盜壘，OPS（攻擊指數）1.066。
大谷修復右手肘韌帶手術完成，根據醫師說法，這是為了重視大谷未來的棒球生涯所進行的手術，最終方案以延長他的韌帶而進行，希望可以有這樣的機會。
大谷的確明年開始還有機會繼續「二刀流」，不過不一定會是在天使隊，因為球季結束他成為自由身，可以挑選自己想去的球隊，2025年可能會再回到投手，持續創造歷史。