新店裕隆城「最強美食優惠」懶人包　免費豬仔流沙包、厚豬排半價

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點點心9月28日開幕首4日，消費滿千並按讚/追蹤官方社群，就招待一份超人氣「豬仔流沙包」，每日限量，送完為止。9月20日試營運，當日至10月1日中秋連假最後一天，只要到全台點點心門市消費滿1500元，即可獲得價值868元的「大肆喜中秋禮餅」乙盒。
📌3F 靜岡勝政日式豬排！開幕首4日「豬排套餐半價」
靜岡勝政日式豬排目前全台共7家門市，將在「裕隆城 誠品生活新店店」開幕第8家店，預計9月25日試營運、9月28日正式開幕。開幕首4日9月28日至10月1日，誠品新店店推出原價360元的「中份腰內豬排套餐」超值半價優惠只要180元，每日限額30名！同時再打造全台最厚5公分的浮誇視覺系，極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐」，及日式風味「黃金紫蘇梅豬排套餐」嚐鮮。
📌3F 瓦城泰國料理！開幕首3日消費滿額送「酸辣蝦湯」
瓦城泰國料理於9月28日至9月30日正式開幕之首3日，各限定每日前30組內用滿2000元，招待「酸辣蝦湯/蟹肉玉米湯」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月28日至10月23日，內用於瓦城誠品新店店Google MAP評論五星，贈「摩摩喳喳/芋香黑糯米」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月28日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。
📌3F 涓豆腐！消費滿500元送「500元APP序號卡」
「涓豆腐」進駐誠品生活裕隆城，豆府餐飲集團祭出雙品牌優惠，10月5日至11月5日，店內消費滿500元送「500元韓料霸主慶開幕APP序號卡」乙張，只要憑序號卡上QRCode下載豆府鐵粉卡，並且輸入各料理領取序號，包括黃金酥炸嫩豆腐、海鮮辣炒年糕、釜山炸魚板、29元飲品通通免費！提醒大家使用期限依兌換券上說明為準。
📌3F 時時香！開幕首3日消費滿額送「麻婆豆腐」
時時香9月28日至9月30日正式開幕之首3日，限定每日前30組內用滿1200元，招待「超級麻婆豆腐/霸王甘蔗蝦3支」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月28日至10月23日，內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜/杏仁豆腐」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月28日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。
📌4F 樂天皇朝！指定消費免費送「脆皮包種鮮蝦小籠包」
2015年從新加坡來台的「樂天皇朝」，首創八色小籠包而聞名，插旗全新落成的新店裕隆城誠品生活新店，「樂天皇朝誠品新店店」於9月25日試營運，9月28日正式開幕。秋季全新菜單同步上市，主打川味雙絕的「私房酸菜魚」、「香辣水煮魚」搶攻酸辣市場。
結合在地精神茶文化，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，9月28日至10月5日，樂天皇朝誠品新店店慶開幕，凡點購特色皇朝小籠包（八色）就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份(三顆)。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。
📌5F TOK盡興食光！內用即招待「開胃菜」
繼東區最美咖啡廳「勺日咖啡廳」，裕隆集團旗下首間all day dinging品牌「TOK盡興食光」將進駐「新店裕隆城」，主廚Aries曾歷任驢子L'IDIOT、Sugar Pea及Salt & Stone等餐廳，與團隊共同打造新亞洲料理餐點Modern Asian Cuisine。特色主餐除了有紐約客牛排、義大利麵，還創意選用日本鄉村料理炊飯，來取代義式燉飯等新作。
開幕期間9月20日至10月30日到店內用，每桌招待開胃菜「
📌B1 銀座杏子日式豬排！開幕首3日送「炸雞塊」兌換券
銀座杏子日式豬排來台10週年，即將於9月20日在新店裕隆城開幕全台第25家門市，開幕首三日9月20日至9月22日，每日前 30 組消費任一餐點，送「炸雞塊兌換券」（價值150元），限11月底前兌換。
📌B1 韓姜熙的小廚房！消費滿500元送「500元APP序號卡」
「韓姜熙的小廚房」進駐誠品生活裕隆城，豆府餐飲集團祭出雙品牌優惠，10月5日至11月5日，店內消費滿500元送「500元韓料霸主慶開幕APP序號卡」乙張，只要憑序號卡上QRCode下載豆府鐵粉卡，並且輸入各料理領取序號，包括黃金酥炸嫩豆腐、海鮮辣炒年糕、釜山炸魚板、29元飲品通通免費！提醒大家使用期限依兌換券上說明為準。
另外，安永鮮物新店裕隆城門市，預計10月份開幕；「青春漢堡Aoharu Burger」首度進駐賣場，預計將於10月中下旬在新店裕隆城開