迎國際咖啡日！7-11美式買7送7、拿鐵買2送2　7大品牌優惠一次看

直擊新店裕隆城近2萬坪誠品　威秀電影買2送1、UNIQLO開幕6大優惠

▲直擊新店YES!LIFE裕隆城開幕試營運搶先看，亞洲最大近2萬坪「誠品生活新店」，曝光威秀影城4K IMAX電影「買2送1」、獨家UNIQLO開幕6大優惠等好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直擊新店YES!LIFE裕隆城開幕試營運搶先看，亞洲最大近2萬坪「誠品生活新店」，曝光威秀影城4K IMAX電影「買2送1」、獨家UNIQLO開幕6大優惠等好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

直擊新店YES!LIFE裕隆城今（20）日開幕試營運！《NOWnews今日新聞》帶大家開箱搶先看，亞洲最大近2萬坪「誠品生活新店」，曝光威秀影城4K IMAX電影「買2送1」、獨家UNIQLO開幕6大優惠等好康。還有美食優惠懶人包搶先看！

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📌1F4F 亞洲最大「誠品生活新店」！開箱試營運
「誠品生活新店」將進駐新店裕隆城開出亞洲最大店，9月20日下午3點提早開逛了！擁有1萬9千坪壯闊空間，原訂9月28日正式開幕，但官方驚喜宣布將於9月20日就提早開放民眾入店，除了10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置，預計將容納近250家品牌及美食餐廳。

▲10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置。（圖／記者蕭涵云攝）
▲10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置。（圖／記者蕭涵云攝）
📌2F UNIQLO消費就送「錢錢的雞蛋糕」　6大開幕優惠
新店UNIQLO獨家！兩大高人氣動漫聯名UT《進擊的巨人》與《咒術迴戰》全台搶先9月20日首賣，三大明星商品獨家優惠290元起。9月20日至9月24日限定6大開幕優惠，每日限量，送完為止：
◾單筆消費不限金額，贈送在地熱門「錢錢的雞蛋糕」一份；
◾12歲以下孩童到店，贈「開幕氣球」乙顆（共2款）；
◾單筆消費滿2000元，贈旅遊實用「多功能吊掛收納包」一個；
◾單筆消費滿2500元，可抽中獎率100%的獨家」幸運轉轉樂」一次，有機會獲得玩樂手機繩、多色耐熱玻璃雙享杯或時尚鏡化妝包組等好禮；
◾網路商店單筆消費滿1500元、並選擇UNIQLO誠品生活新店取貨，贈「獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精」乙罐(400g)；
◾9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個（共2色）。

▲新店裕隆城近2萬坪誠品，挑高空間十分開闊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新店裕隆城近2萬坪誠品，挑高空間十分開闊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲誠品生活新店4F書店，擁有30米挑高天井感受殿堂級閱讀。（3D示意圖／誠品提供）
▲誠品生活新店4F書店，擁有30米挑高天井感受殿堂級閱讀。（3D示意圖／誠品提供）
📌5F 嘉裕全新概念店！免消費也有「來店禮」
Carnival 嘉裕新店裕隆城全新形象概念店開幕！全台唯一擁有訂製服VIP專屬空間，提供貴賓感受服裝工藝的細膩服務。歡慶開幕，凡於開幕期間到店即可獲贈「FACEO隨行包」來店禮；消費滿8800元，贈送「FACEO保養組合」（市價NT$880）。

▲穿透感十足的空間，有草有樹，引入自然生活感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲穿透感十足的空間，有草有樹，引入自然生活感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新店人原地搶先看！新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」9月28日開幕，9月22日搶先開箱優惠票價330元、會員「買2送1」等好康。（圖／翻攝自威秀影城官網）
▲新店人原地搶先看！新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」9月28日開幕，9月22日搶先開箱優惠票價330元、會員「買2送1」等好康。（圖／翻攝自威秀影城官網）
📌6F～7F「威秀影城4K IMAX」開幕電影優惠330元！會員「買2送1」
新店人原地看電影！「威秀影城 4K IMAX」進駐新店裕隆城，擁有共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座，原訂9月28日開幕，驚喜宣布9月22日至9月27日號召民眾搶先開箱，期間限定精選IMAX電影，祭出優惠票價330元（原價440元）；iShow會員加碼！觀賞兩部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，相當於「買2送1」好康。

新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」　開幕優惠330元！會員買2送1

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