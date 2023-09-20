直擊新店裕隆城近2萬坪誠品　威秀電影買2送1、UNIQLO開幕6大優惠

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「誠品生活新店」將進駐新店裕隆城開出亞洲最大店，9月20日下午3點提早開逛了！擁有1萬9千坪壯闊空間，原訂9月28日正式開幕，但官方驚喜宣布將於9月20日就提早開放民眾入店，除了10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置，預計將容納近250家品牌及美食餐廳。
📌2F UNIQLO消費就送「錢錢的雞蛋糕」 6大開幕優惠
新店UNIQLO獨家！兩大高人氣動漫聯名UT《進擊的巨人》與《咒術迴戰》全台搶先9月20日首賣，三大明星商品獨家優惠290元起。9月20日至9月24日限定6大開幕優惠，每日限量，送完為止：
◾單筆消費不限金額，贈送在地熱門「錢錢的雞蛋糕」一份；
◾12歲以下孩童到店，贈「開幕氣球」乙顆（共2款）；
◾單筆消費滿2000元，贈旅遊實用「多功能吊掛收納包」一個；
◾單筆消費滿2500元，可抽中獎率100%的獨家」幸運轉轉樂」一次，有機會獲得玩樂手機繩、多色耐熱玻璃雙享杯或時尚鏡化妝包組等好禮；
◾網路商店單筆消費滿1500元、並選擇UNIQLO誠品生活新店取貨，贈「獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精」乙罐(400g)；
◾9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個（共2色）。
📌5F 嘉裕全新概念店！免消費也有「來店禮」
Carnival 嘉裕新店裕隆城全新形象概念店開幕！全台唯一擁有訂製服VIP專屬空間，提供貴賓感受服裝工藝的細膩服務。歡慶開幕，凡於開幕期間到店即可獲贈「FACEO隨行包」來店禮；消費滿8800元，贈送「FACEO保養組合」（市價NT$880）。
📌6F～7F「威秀影城4K IMAX」開幕電影優惠330元！會員「買2送1」
新店人原地看電影！「威秀影城 4K IMAX」進駐新店裕隆城，擁有共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座，原訂9月28日開幕，驚喜宣布9月22日至9月27日號召民眾搶先開箱，期間限定精選IMAX電影，祭出優惠票價330元（原價440元）；iShow會員加碼！觀賞兩部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，相當於「買2送1」好康。