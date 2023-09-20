只有1週！《The First Descendant》開啟限時公測　新角色也釋出

《The First Descendant第一繼承者》由Nat Games開發，Nexon則預定2023年內在PC Steam／PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S等平台推出，近期官方也展開最新OBT公測，時間將持續至下週一（9月25日），迎合公測活動，官方也釋出影片公開新玩家角色「Sharen」的介紹，讓玩家們先睹為快。
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《The First Descendant》是第三人稱團體射擊動作RPG遊戲，支援最多4人合作，各角色可裝配3種槍械、4種輔助飾品以及各種輔助攻擊手段。官方表示，本作採用Unreal Engine 5引擎打造高規格畫質，而玩家們在遊戲中，會化身為肩負守護「英格里斯大陸」與保護人類生存對抗侵略者任務的「繼承者」，並透過戰鬥與各種任務劇情不斷僑化自己，整條故事線也將慢慢揭開「繼承者」背後的秘密。
《The First Descendant》去年曾在PC平台進行首次全球測試，並透過玩家的回饋，強化了特殊移動技能「抓勾」，並改進跳躍、槍械攻擊、使用者介面與增加人物技能修改系統等。而近期，《The First Descendant》再次展開為期一週的公測，PC玩家可透過Steam申請參與，PS和Xbox則要藉由官網輸入電子郵件申請；此次測試中，玩家不管選擇哪個平台，都能與其他平台玩家一起測試遊戲內容。
此外，《The First Descendant》官方也釋出新玩家角色「Sharen」影片，片中可見，Sharen是身上配備各種先端義肢的改造人，以紫色為主要原色，身上的機甲有類似隱形的功能，透過與敵人之間距離的掌控與變換，出其不意的現身現身攻擊對手，對《The First Descendant》有興趣的玩家可立刻至各平台申請參與公測。