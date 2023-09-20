多縣市禁液蛋！陳吉仲批問過專業再說話 痛心食安教育沒給所有人
農業部長陳吉仲昨（19）日正式請辭獲准，今天是其擔任農業部長的最後一天，但巴西進口雞蛋爭議未歇、多個藍營縣市首長宣布學校營養午餐「禁用液蛋」，今（20）日陳吉仲出席第17屆農金獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪表示，雞蛋需求中有15%加工是使用到液蛋，希望相關政府官員先從專業了解後再來發言。
記者林志怡／台北報導
近期因為台農公司標示巴西進口雞蛋時、不慎以國內慣例作法計算有效日期，導致有效日期多一個月，雖蛋品尚未到期，但仍引發各界不安，後又有加工廠被發現多國來源雞蛋混用、卻標示生產地為台灣的標示不實爭議。
台中市長盧秀燕率先宣布學校營養午餐「禁用液蛋」，一律使用現打蛋品，直到相關蛋品安全恢復為止，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北及基隆市隨即宣布跟進。
針對縣市首長相關作為，陳吉仲表示，雞蛋需求中，有15%的加工作業是使用到液蛋，足見液蛋是重要的生產原料，相關政治人物採取此類措施前，應該先從專業了解後再行發言。
陳吉仲也強調，他昨天已經對8月底以來、許多政治人物的指控文字進行回應，這些人說的抹黑造謠、似是而非言論都會留下紀錄，但對於這一系列爭議，他也痛心表示，「非常抱歉沒有把食安教育擴及所有民眾。」