新店裕隆城下週開幕！「n7電動車」有望同步亮相 傳已組裝上百台
以「帶台灣進入國產電動車時代」為主題的「裕隆納智捷n7」的量產車即將現身！隨著新店裕隆城今（20）日試營運開始，下週四（9月28日）裕隆城正式開幕，受到各界矚目的、主打百萬內即可購買的「n7電動車」也有望同步亮相，裕隆表示，n7目前尚在試裝與驗證階段，但實體已組裝超過百台，替裕隆集團70周年慶更增添話題。
記者張志浩/綜合報導
據了解，n7電動車分為標準、長程、性能版等3種款式，續航力為400至700公里，目前裕隆n7在手訂單已有2.5萬張，每台n7的售價約落在新台幣100萬上下，整體來說，若「n7電動車」真的能在新店裕隆城正式開幕時亮相，其上市速度將會比外界預估快上不少。
對業界來說，裕隆70周年除了裕隆城的開幕，n7電動車肯定會是嶄新且極具話題性的噱頭，更是國產車新的里程碑，代表著台灣即將跨入「國造電動車」的新時代。而根據日前說法，裕隆預計年底小量交車，2024年上半年消化完全數訂單。
此外，新店裕隆城今日開始試營運，除了進駐亞洲最大「誠品生活新店」，搶先開箱「威秀影城 4K IMAX」電影優惠票價330元、會員「買2送1」，UNIQLO消費就送「錢錢的雞蛋糕」搭配6大開幕優惠；還有超多人氣美食都祭出開幕優惠，「靜岡勝政日式豬排」開幕首4日「豬排套餐半價」、「TOK盡興食光」內用就招待「開胃菜」、「瓦城」消費滿額招待酸辣蝦湯、「樂天皇朝」指定消費免費贈送「小籠包」、「銀座杏子豬排」指定消費免費送「炸雞塊兌換券」、「涓豆腐」及「韓姜熙的小廚房」消費滿500元送「500元APP序號卡」、「時時香」滿額送麻婆豆腐等。