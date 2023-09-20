台師大育AI綠領人才！博士生最高年領60萬元、科技業主管也來考

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台師大校長吳正己表示，產業創新學院提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，推廣產學合作，讓學生在學習過程中，能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力，藉此培育卓越創新的未來人才。
產業創新學院院長高文忠說明，為呼應政府以產業創新為教育核心及發展重點，產創學院組織架構下設置2大重點培育研究所，將建立學術界與產業界間系統性協力機制，緊密連結學校與產業，共同投入前瞻應用研究並培育人才，使台師大成為產業創新的合作夥伴。
AI所的研發方向，在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題，包含智慧影音處理、人工智慧晶片設計、智慧物聯網科技應用、智慧光電系統設計及智慧資安技術發展，共同培育產業實務所需人才。另透過產學合作機制與企業聯手，開發下世代的人工智慧創新應用，加速孵育智慧系統整體解決方案，進軍國際市場。
綠能所的研發方向，從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，積極拓展綠能及型塑資源永續的精神，透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平台，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。
台師大指出，為鼓勵更多優秀學生前來報考，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統，參加培育計畫並成功媒合的學生，每月可獲得獎學金，希望透過計畫與資金的培育，不僅能提供學生經濟上的支持，同時，也能夠讓學生更加貼近產業，進一步培養具有實戰能力的專業人才。
曾在高科技產業擔任公司主管的AI所博士班新生竇同學說，她之前在科技業服務時，專門分析企業內的各項業務統計資料，但她想要跨領域學習新的知識和技能，例如新科技趨勢和產業現況等，也希望能與不同背景和領域的人多合作，期待自己成為跨領域的π型人，成為未來產業炙手可熱的關鍵人才。
台師大提到，產創學院今年9月已招收52名碩博士生，其中競爭最激烈的AI所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%，新生註冊率100%；綠能所碩班有44人報考，錄取18人。下學年度碩博士班甄試入學簡章近日公布，AI所將招收碩班20人、博班3人，綠能所將招收碩班10人、博班1人，歡迎有興趣報考的理科相關科系學生，可於10月3日至10月11日透過線上報名。