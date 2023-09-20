今日廣場》黃榮富／黃國昌打擊台南所為何來？

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黃國昌昨天看到某媒體刻意扭曲報導，見獵心喜，以「綠色執政 濫權保證」為題在臉書發文，重砲批評台南市議長邱利利對農場「大查水表」，更將此舉與農場老闆是「負責起訴邱莉莉的檢察官的夫家」，一口咬定邱莉莉在報「老鼠冤」，藉此形容台南從「民主聖地」墮落為「黑金腐城」，最後用一句「曾任台南市大家長的賴清德主席看得下去嗎？」看似是對賴清德喊話，其實是藉此把對台南的栽贓抹黑與賴清德畫上等號。
說穿了，黃國昌的操作，就是為了總統選舉而來。
各位看倌是否發現藍白陣營的技倆？這一年多來，台南屢屢登上全國媒體版面，待在台北冷氣房的一眾「老師」、「專家」，突然對台南的興趣拉到滿點，只是他們有興趣的，似乎是對台南找麻煩、吹毛求疵，甚至是極盡抹黑之能事。從爐渣、光電、行人地獄到上述這起事件全都是，彷彿有一群人緊盯著台南，只要有見縫插針、大作文章的機會，絕不輕易放過。
就拿邱莉莉這起事件來說，整起事件的開始是因觀旅局提案指出，行政院農業部農村發展及水土保持署核定補助台南市辦理112年台南市休閒農業旅遊推動計畫，總經費350萬元，要在一個月內執行完畢，補助方式是旅行社帶遊客到台南合法休閒農場住宿，符合特定條件者，可補助遊客一人800元。邱莉莉詢問官員：「台南市合法的休閒農場大概有幾處？」並追問「休閒農場你們過去有沒有在稽查？」在這樣的問答脈絡下，才會提到南元農場。
為什麼提到南元農場，理由很簡單，是因南元農場是台南非常具有代表性的休閒農場，占地面積大，擁有全國最大植物園，也有保育類的鳥園，「森林生態系」規劃吸引許多遊客攜家帶眷來這裡旅遊住宿。大家到google打南元農場，會跳出近2700則評價，遊客反應有好有壞，在遊客多半有老有小的情況下，農場的安全問題當然相當重要。邱莉莉身為台南市議會議長，關心台南的觀光品質，何錯之有！為何要承受黃國昌的任意揣測、不當連想？還是黃國昌對於自家違建遭舉發，也認為一切都是別人「公報私仇」，至今不認為自己有錯？
黃國昌這幾年跟館長同流合污，「正義之神」的金鐘罩早已被徹底擊破，「正義不是由一個人來壟斷、由一個人來詮釋」，黃國昌長期濫用言論自由，「講一个影，生一个囝」，用似是而非的論調編造故事，對民進黨人士抹黑、追殺，說他是藍白的打手也不為過，為的不就是把民進黨擊潰、把柯文哲拱上總統大位，這樣黃國昌才能一圓法務部長的大夢！
黃國昌對作官的渴望、對鎂光燈的追求，那股強烈的慾望藏也藏不住，就像宮崎駿經典動畫電影《神隱少女》裡變成兩頭肥胖的豬的千尋父母，被慾望餵養的黃國昌，會不會有一天也認不出自己。
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