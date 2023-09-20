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獨／未來寵物回台入境可望免隔離！防檢署擬放寬規範　悄辦座談會

▲防檢署擬推寵物入境免隔離選項，放寬犬貓自狂犬病疫區入境規範。（圖／取自Pixabay圖庫）
▲防檢署擬推寵物入境免隔離選項，放寬犬貓自狂犬病疫區入境規範。（圖／取自Pixabay圖庫）

記者李詠平/台北報導

民眾在國外飼養的犬貓寵物要帶回台灣，未來入境時可望免隔離7天了！《NOWnews今日新聞》獨家取得消息，農業部防檢署昨（19）日召開「寵物輸入檢疫條件修正草案說明會」，討論修法方向，擬放寬「免隔離」檢疫條件，未來將採「需隔離／免隔離」雙軌制，只要在180天前取得狂犬病抗體血檢報告、120天前提出犬貓輸入檢疫申請，入境的毛小孩就能免進檢疫站隔離。

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根據現行的犬貓入境政策規定，除了11個非狂犬病疫區國家（地區）之外，其餘國家要帶犬貓入境，都要進檢疫站隔離7天。但台灣的檢疫站環境差，長期以來遭人詬病。 為了杜絕寵物在隔離期間因緊張焦慮而生病甚至死亡，且兼顧動物福利，今年8月有民眾發起連署，要求「全面取消寵物入境7天隔離」。 

防檢署提出修法草案，未來從狂犬病疫區入境的一般犬貓，現行制度將繼續維持，亦即在回台90日前取得狂犬病抗體力價檢測報告，且至少20日前申請犬貓輸入檢疫，如此一來，犬貓入境需在檢疫站隔離7天。此外，草案也新增「免隔離方案」，需提早至180天前取得抗體血測報告、120天前申請輸入檢疫，就可免隔離，盡快和飼主相聚。

▲防檢署19日於桃園召開犬貓輸入檢疫條件修正草案說明座談會」，擬新增犬貓入境免隔離規範。（圖／康仲誠）
▲防檢署19日於桃園召開「犬貓輸入檢疫條件修正草案」說明座談會，擬新增犬貓入境免隔離規範。（圖／康仲誠）
未來若修正規定，等於台灣的犬貓入境政策將朝「需隔離／免隔離」雙軌並行，飼主可自行依隔離條件與時間考量，決定選擇何種方式配合寵物入境政策。

針對新版的放寬寵物入境免隔離草案，說明會現場多位獸醫持正反意見。中華民國獸醫師公會理事長譚大倫明確表示反對取消隔離措施，他現場質疑「台灣社會是否準備好狂犬病進入台灣的風險？」因為狂犬病確診都是待死後腦部解剖後切片才能判定，一旦狂犬病進入台灣，台灣獸醫不一定有辦法辨識外，常見的狀況是如果寵物咬了主人，主人也不會有警覺性，加上狂犬病是人畜共通，若不幸發病死亡率將近100%。

社團法人台北市獸醫師公會理事長楊孝柏，支持取消現行的隔離措施，他建議可改採「居家隔離」的模式，並且提升入境後續追蹤，甚至要求寵物入境後必須追加狂犬疫苗。

針對免隔離的寵物入境隔離政策，目前仍有不同聲音，防檢署表示，草案尚在風險溝通階段，蒐集到的各界意見都會再做內部討論和研擬，一旦取得各界共識後，需要30天內部作業時間，才會對國內外進行60天預告期。不過防檢署也強調，若外國評估我國因修改寵物入境規範，導致狂犬病風險等級提升，其他國家也可能調整我國犬貓輸入的要求。

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