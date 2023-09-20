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極限超鐵／62歲蔡明宜拼亞洲第一人　挑戰墨西哥4520公里長征

▲遠征墨西哥參加226×20極限超鐵，現年62歲、來自府城的「超級鐵人」蔡明宜要拼亞洲第一人。（美利達提供）
▲遠征墨西哥參加226×20極限超鐵，現年62歲、來自府城的「超級鐵人」蔡明宜要拼亞洲第一人。（美利達提供）

運動中心/綜合報導

現年62歲、來自台南的超級鐵人蔡明宜，於9月中旬前往墨西哥里昂(León)，參與226×20極限超鐵的挑戰，倘若成功他將成為亞洲在此一項目完賽的第一人，也將改寫美國詹姆士·艾爾·曼寧(James "Al" Manning)61歲紀錄，成為此一項目最大齡的完賽者。

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226×20極限超鐵，是一項極其艱難的挑戰，選手必須在一個月內，先後完成76公里的游泳、3,600公里的自行車，最後以20趟全馬(844公里)作結，總里程上看4,520公里。而最強阿伯的稱號，自然也不是一蹴而就，而是從循序漸進的挑戰中建立根基，這是大哥繼2019年完成226x10極限超鐵後再次出征。

披著媽祖戰衣，補給喝八寶粥、提振精神唱向前行、破皮擦面速力達母，突破年齡限制，無懼挑戰世界的態度，更勝年輕小伙子，台味十足的最強阿伯，一直為關注他的粉絲們帶來能量。「剛開始就是傻傻地挑戰，會報226x5，是當初在台灣比226第一次就過了，才去問我們跑過穿越法國的隊長陳錦輝，請他幫我查國外有沒有更『重鹹』的比賽，才知道有極限超鐵。」蔡明宜說。

「226x2是1千(瑞士法郎)、226x 3是1千5、226x 5是2千，那你會報哪一種？那一定報最划算的那一種嘛。」對一般人宛如天文數字，蔡明宜卻能以打趣的方式，娓娓道出挑戰的初衷。

感覺辛苦的時候，就看看親朋好友的加油影片提振精神，宗教信仰和愛台灣的心，則是支持他前行的動力來源，過去的經驗與充足的備戰歷程，讓他能以一顆「平常心」應戰。

自上回完成226×10後，返台的蔡明宜一直維持著泳訓、環島和跑馬的習慣，因為226x20的目標，一直是他選手生涯的心之所向，深植心中的夢想，長年下來已經成為生活的一部分。「這次腳踏車我是用環島來準備，逆時針和順時針大環台各一圈，用10天的時間騎完2,200公里。不能在家附近訓練，因為大家會相邀泡茶、吃飯，若是環島就一定得繞完一周。」

▲繼2019完成226 x 10後，蔡明宜持續維持泳訓、單車環島、跑馬拉松，就是為了備戰226 x 20的極限超鐵。（美利達提供）
▲繼2019完成226 x 10後，蔡明宜持續維持泳訓、單車環島、跑馬拉松，就是為了備戰226 x 20的極限超鐵。（美利達提供）
此外，蔡明宜在裝備方面也是有備而來：「起初我認為買最好的車就練不到腿力，所以前兩次我騎的是美利達最便宜的三鐵車，其他選手都是碟煞電變車、2、30萬一台。」

「由於腳踏車要騎3,600公里真的很長，所以才和美利達連絡，詢問是否有贊助的機會；這台三鐵車讓我得心應手，一騎上去就有『人車合一』的感覺，可以幫助我省下很多時間。」蔡明宜表示。

上回光是自行車就長達1,800公里，這次更是兩倍的增量考驗，正因為是面對如此長距離的硬仗，蔡大哥這回換上美利達自行車贊助的三鐵戰馬遠征墨西哥，我們期待能助他一臂之力，為台灣在世界舞台寫下新猷。

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