楊紫瓊來台密會證嚴法師！虔誠皈依佛門 每夜誦佛經和身體和解
以《媽的多重宇宙》榮獲奧斯卡肯定的61歲影后楊紫瓊，月初來台和好友們敘舊，並前往花蓮靜思精舍低調拜會證嚴法師，一身素色白衣仍展現巨星風采，其實篤信佛教的她，早在香港名僧聖一法師的帶領下皈依佛門，經歷生命中的不順遂坦然以對，保持內心正能量，因為武打動作經常受傷，她每天躺在床上伸展身體時，有念誦佛經的儀式感，請求身體的原諒，以這種方式和自己「和解」。
記者江芷稜／綜合報導
馬來西亞以回教信徒居多，不過從小出自富裕家庭的楊紫瓊，人生之路經歷不少困頓，領悟到生命無常，勾出了對佛教因果關係、輪迴的虔誠信仰，她曾對媒體透露，「我對佛教一向有興趣，那是發自內心的呼喚。緣分到了就皈依。佛教給我很大的安慰，在惡劣的地方我會念阿彌陀佛，佛在心中嘛。」
看似順遂的影后之路，其實歷經波折，1962年出生的楊紫瓊，小時候學芭蕾舞，15歲遠赴英國皇家舞蹈學院學習，期待成為一名舞者，沒想到練舞受傷，被醫生診斷再也無法跳舞，粉碎了她當舞蹈家的美夢。會跳舞的天分和苦練，讓她在肢體表達上得心應手，意外促成了她當演員的助力。
楊紫瓊1983年選美比賽奪冠被相中，展開演藝之路，每日苦練功夫成為武打巨星，1988年與香港富商潘迪生結婚，為了遵從老公想法息影，卻覺得當貴婦人生很茫然，最終選擇離婚；復出後參演電影《阿金》，從天橋一躍而下的鏡頭重傷背部，楊紫瓊頸椎受損，還斷了3條肋骨，差點全身癱瘓。
即便前進西方影壇，楊紫瓊不願被當作花瓶，不斷嘗試《臥虎藏龍》、《翁山蘇姬》、《瘋狂亞洲富豪》等多元角色，最後在成龍婉拒演出後，成為《媽的多重宇宙》女主角，一舉拿下奧斯卡影后，因此她深信，這些成就都是「因緣和合」的結果，有了善心和努力，加上緣分才能水到渠成。
在影壇名利雙收後，楊紫瓊眼見南亞水患和世界戰亂不斷，感受到生命無常，她5年前來台拜會證嚴法師，交流救助弱勢兒童心得，語重心長地說，很佩服慈濟的救援計劃，身為一個演員，會無私幫忙拍攝廣告宣傳，宣揚善心的公益活動，要為別人著想，不斷反思讓自己成為更好的佛教徒 。