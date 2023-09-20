外星遺骸遭秘魯質疑「哪來的」！學者批宣傳噱頭只是換湯不換藥

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秘魯文化部長厄特加質疑，莫森宣稱在2017年於秘魯發現的這批「非人類遺骸」，既沒有任何秘魯的科學機構確認這些遺骸為「非人類」，又質疑這批文物是如何被運離秘魯的；對此，莫森則回應這些遺骸目前由一名墨西哥男子保管，自己只是借用展示，遺骸擁有者15日曾在莫桑辦公室現身，但拒絕透露身分，強調會在適合時機揭露一切。
莫桑15日接受《路透社》獨家專訪時表示，對於秘魯政府的質疑以及發起的調查，他堅稱自己「沒做任何違法的事」。報導指出，秘魯生物人類學家托馬斯托─卡吉高（Elsa Tomasto-Cagigao）對這種拿文物作為外星生物的伎倆仍能獲得廣泛宣傳感到沮喪，過去許多類似的發現最終都被踢爆只是換湯不換藥，證明是古代人類製作的木乃伊，或許還混雜著動物遺骸。
《路透社》同樣委託了墨西哥國立自治大學（UNAM）天文學研究所科學家菲耶羅（Julieta Fierro），以學界身份審視了莫桑公布的「非人類生物」檢測結果。菲耶羅指出，經碳14定年結果顯示，事實上這些樣本並未展示出任何神秘之處，也沒有找到不存在於地球上的化合物，樣本只與不同時期死亡的、不同具木乃伊皮膚組織有關。
莫桑對此則解釋，自己在國會聽證會上展示的2具遺骸與其公布檢測結果「沒有直接關聯」，檢測結果是拿仍留在秘魯的第3具遺體所測驗，並稱為了避免破壞才沒有針對在墨西哥展示的遺體進行檢測，同時透露第3具遺體與聽證會上的2具遺骸「有著相同的生理外貌」。