秦慧珠指北捷「早餐生活節」注定賠錢　北捷：第一個月為測試期

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秦慧珠指出，根據捷運局9月1日至13日的統計，此活動的攤位販售時間為平日周一至周五的6時30分至10點，累積營業額約473萬，平均日營業額每攤約6410元。而各攤位營收也不太相同，每日營業額15001元以上的有1家，為位在台北火車站的「真芳」，每日營業額在10001至15000元的有5家，5001至10000元的有49家，5000元以下的有27家。對照每月租金只要5000元，每日租金以活動期間共20日計算（周六、日不營業），平均每日租金只要250元，各攤商的利潤相當不錯。
秦慧珠表示，這項活動的目的為「透過商業活動行銷，拓展旅客購買早餐的消費市場及商機」。9月1日至13日活動期間，上各攤位商家預訂早餐的人數為1291筆，這1291筆訂單應該是「捷運乘客」，但人數實在不算多，因此為了「早餐生活節」而搭捷運，增加了捷運多少運量也未可知。所以「商機」只在早餐店家，並未回饋到捷運公司。
「捷運早餐生活節」的舉辦，依目前的狀況顯示，市府事前並未在此項活動上做好規劃，如在攤位租金上訂得太低，以致活動本身賠錢，並無商機可言。未來活動結束後，應完整評估在捷運站設早餐攤位是否要繼續辦下去，如果要辦，應該考量必須依乘客多寡而訂出各站點不同的租金收費，以及每攤業績分潤制度。
否則以位在台北車站業績第一的「真芳」而言，平均每日營業額15001元以上，20天總營業額可達30萬元，其他營業額前幾名的攤位業者也都有20至30萬元以上的收入，而就算是以平均每日6410元計算，20天也平均有12萬8200元收入，但租金卻每攤只要5千元，這種「捷運商機」，市府未免虧損太大了。
北捷表示，本次早餐生活節為拓展捷運旅客購買早餐市場商機，以行銷推廣方式，鼓勵廠商參與並測試市場潛力。為降低商家首次進駐車站之門檻，在第一個月的市場測試期，每月每攤位優惠租金5000元；另規劃第二個月起，依各站點營業效益調整租金。
此外，為了擴大旅客宣傳效果，還同步規劃活動網頁、投票系統、攤架租賃與場佈等，以提高整體效益。惟相關活動支出均屬一次性費用，預計第二個月起，各項行銷投資即可快速回收獲利。
北捷說，已同步收集各站商家營業狀況，據以評估各站租金分級定價級距，預計近日會公布下一季的招商公告，招募更多有意願的商家，提供旅客更加多元的選擇。