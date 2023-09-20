曝計程車運將「跟我說了一句話」 賴佩霞：是我們往前的重要指標
鴻海創辦人郭台銘、藝人賴佩霞連署今（20）日開跑，上午11點50分郭台銘攜賴佩霞現身板橋連署站點，為支持者加油打氣。賴佩霞受訪時提到，昨天一名計程車阿伯告訴他，「郭台銘當選，郭董給我一碗飯吃」，這句話將是他們往前的重要指標。他也呼籲民眾，需要你的一票、連署和名字，才能確保明年出現牠們的名字。
記者翁子竣／台北報導
賴佩霞今與郭台銘前往位於板橋南門街24號連署站點，不少支持者在上午10點前，就已擠爆現場為郭賴配連署表達支持。在視察完板橋站點後，賴佩霞受訪被問到，是否認為選舉比演戲難？他表示，他一樣認真，不管做什麼事情都要一樣認真，都有其挑戰性，要把所有資源都集結在一起盡力而為。
賴佩霞強調，現在唯一目標是希望台灣人生活可以過得更好，「我們就是聚焦在這件事情上，這不是容易的事情，我們需要每個人的參與，我們需要你的一票、需要你的連署、需要你的名字，才能確保明年上面出現我們的名字。」
媒體追問，最近感受到很多委屈？賴佩霞說，有太多的人過得比他們辛苦，這才是他們現在聚焦議題，很多人過得很辛苦。賴佩霞提到，昨天他在計程車上遇到一個阿伯，「他在開車時跟我說，郭台銘當選，郭董給我一碗飯吃」，在他們心中，不管碰到什麼事情，這句話就是帶著他們往前，非常重要的指標。