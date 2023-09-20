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莫德納XBB疫苗65歲以上9/26搶先開打　2週後全年齡開放

▲莫德納XBB疫苗自9月26日起，優先提供給65歲以上民眾接種。（圖／疾管署提供）
▲莫德納XBB疫苗自9月26日起，優先提供給65歲以上民眾接種。（圖／疾管署提供）

記者林志怡／台北報導

莫德納XBB疫苗日前獲得衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）許可，衛福部疾管署也下單進行採購，第一批預計到貨70多萬劑，今（20）日午後透過記者會說明相關接種規劃，預計9月26日起開放65歲以上民眾接種，10月2日起開放醫護人員接種、暫定自10月9日起全民接種。

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依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，今（2023）年9月至明（2024）年9月全民接種1劑（除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等）莫德納XBB.1.5疫苗，接種劑次則依據接種者年齡、接種史而定，未滿5歲幼兒若未曾接種疫苗，接種劑數為2劑，已完成基礎劑接種、或是曾經接種莫德納疫苗者，則接種1劑即可。

若是曾接種BNT疫苗的未滿5歲幼兒，則依照時程接續完成總共3劑的疫苗接種，至於年滿5歲以上的兒童、青少年及成人，則都是接種1劑即可，但接種劑量略有不同。

疾管署說明，考量本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，首週自今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種，自10月2日起再開放醫護人員接種，暫定自10月9日起開放全民接種，將視接種情形調整。

此外，疾管署表示，經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

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