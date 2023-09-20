獨／小龍女啦啦隊突發全黑照「別觸碰我身體」！隊長琪琪心疼發聲
味全龍啦啦隊「小龍女」主打親民的風格，時常近距離與球迷互動，短短幾年內迅速湧入眾多粉絲朝聖，替球隊大幅提升人氣。不過，在昨（19）日賽事中，身為啦啦隊練習生的寧寧就遇到不理性球迷的肢體碰觸，讓她忍不住在IG上警告「不要觸碰我身體！」對此，小龍女隊長琪琪向《NOWnews今日新聞》還原當下狀況，也希望大家能好好愛護女孩。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日賽事結束後，寧寧突然在IG限時動態上發出黑底白字，「大家找我拍照或簽名，我都非常樂意，但請『不要觸碰我的身體』即便是在叫我，也請不要觸碰我，謝謝！」看來寧寧當時真的被嚇壞，才決定發文勸導大家，貼文也瞬間掀起球迷討論。
身為小龍女隊長兼負責人的琪琪，在收到《NOWnews今日新聞》記者關心後也還原當下狀況。原來寧寧當時跳完第六局的應援後，下班依舊繼續待在球場內看球，結果就發生粉絲「肢體碰觸」的狀況，琪琪解釋，因為當時粉絲們都站在走道上要簽名，不過走道是不能站人，「昨天當下一發生的時候，聯盟有來趕人。」
至於寧寧目前的狀況，琪琪語帶心疼地回應，「目前還好！」而被問到近期有越來越多有心人士，冒用球迷粉絲名義，把要到的簽名球放到網路上高價販售，琪琪則無奈表示，「因為販賣簽名球的關係，目前已經有女孩不會隨意簽名了。」
最後琪琪和小龍女官方一樣共同呼籲球迷們，「請不要肢體碰觸女孩們～也許在球場裡呼叫女孩會比較不好被發現，但還是不要伸手拍打女孩喔，這樣不僅女孩會被嚇到，也會讓女孩們感受不舒服，所以請大家愛護女孩之外，也要一起保護她們，給予女孩個人空間。」