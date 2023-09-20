柯文哲稱打高虹安「要符合比例原則」 吳欣岱舉例打臉
新竹市長高虹安近來深陷官商勾結與「好朋友」干政爭議，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲昨受訪表示，雖不認為高做的每件事情都對，但要符合比例原則，綠營鋪天蓋地打高虹安，「難道這國家沒有其他事可做嗎？」對此台灣基進立委參選人吳欣岱今（20）日反嗆，柯以前稱總統蔡英文身邊的人都貪污，而過去稱民眾黨清廉，如今面對高涉貪改口稱「46萬只是小錢」，試問「有符合比例原則嗎？」
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲說打高虹安「要符合比例原則」，吳欣岱批評莫名其妙，柯過去曾稱蔡英文身邊的人「都」貪污的時候，有符合比例原則嗎？過去講民眾黨很清廉，說一塊錢都不會貪污，現在面對高虹安貪污干政疑雲又改口說「46萬只是小錢」。
此外吳欣岱說，針對基泰民宅倒塌事件，事關人命安全，重要性更勝於捕風捉影的雞蛋，柯文哲還只顧著開酸執政黨，完全不敢提自己市長任內修惡鄰損爭議處理規則，這種甩鍋的態度有符合比例原則嗎？
吳欣岱表示，柯文哲光是執政8年，市府內就有高達108位公務員涉嫌貪污，這些公務員總不會都是剛好吧？看來「比例原則」的「比例」，就是民調比例，民調有掉才暫停黨權，民調還沒掉之前都是無罪推定，比例原則，就是內外標準不一，別人就身邊都貪污，自己人就才46萬。
吳欣岱說，高虹安是民眾黨首次執政的指標人物，貪污助理費、男友干政、開發商勾結等爭議都顯示「台北經驗、新竹實現」，「這種政黨，大家真的眼睛要擦亮一點」。