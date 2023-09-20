南市勞工局中秋送關懷 境外生大讚人情味濃

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勞工局長王鑫基表示，勞工局於108年結合內政部移民署、首創「新南向訪視關懷服務」，主動走入各大專院校新南向專班及境外生實習企業實施訪視關懷，後續為擴大服務對象，於111年更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象擴大至港澳生及其他境外生，迄今已服務逾2800名境外生。中秋佳節將至，轉達市長給離鄉在外的學生關懷與照護的心意，帶來展翼烘培庇護工場、鴻佳啟能庇護中心製作的月餅與大家一同分享。
南台科技大學副校長張瑞星表示，南台科大境外學生來自超過35個國家，有九個全英語授課學程招收國際學生，未來將持續擴大推動國際人才培育，感謝勞工局、移民署扮演起學校、學生、企業間溝通的橋梁，持續不斷的訪視關懷服務也提醒了彼此應該注意的相關法令事項，使境外生感受溫暖的關懷外更能完整的受到法令之保障。
今日一同歡度中秋節活動的為國際專修部以及全球經營管理碩士班學生，有來自南台科大姐妹校（德國、奧地利、瑞士）前來攻讀雙學位學程的同學，以及來自印度、法國、泰國、俄羅斯、香港、越南、菲律賓、印尼、聖露西亞、史瓦帝尼、柬埔寨等國家的境外生，匯集多元民族文化可說是小地球村。雖然來自不同國家，對於愛心月餅個個都是豎起大拇指喊讚，紛紛表示台南是一個人情溫暖的城市，來到這裡感覺很安心，期待未來能在這裡安居樂業。