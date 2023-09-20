李蒨蓉賣7千萬豪宅改租屋「還睡地板」 花超過5千要跟老公報備
44歲女星李蒨蓉和運動鞋貿易的集團執行長李德立2004年結婚，育有2子。她前陣子，以7千萬賣掉住了15年的舊家，成為租屋族，更PO出家徒四壁的照片，讓人唏噓。今（20）日李蒨蓉擔任台北家扶公益大使，提到，新家連床都還沒有，直呼：「我現在還是睡地板耶！」揮別過往「阿帕契姐」貴婦風格，李蒨蓉透露近年消費型態改變，更語出驚人：「如果一天有開銷會超過5千塊，我都會先跟老公討論。」
記者黃盈容／台北報導
李蒨蓉透露賣掉豪宅，選擇租屋原因，是因為有感於房價，加上兩個兒子都還在美國念大學，一個月給孩子的生活費10萬都不夠用，負擔頗重，「（台灣）租金雖然有在上漲，但租屋開銷還是比買房便宜」。她花1個月找到新的落腳處，目前還在整理中。而她因名下還有房，目前給媽媽居住，所以並不符合申請租屋補助資格。
李蒨蓉早拋開過去「阿帕契姐」，花錢大手大腳的習慣。也不衝動購物，甚至買菜貨比三家。現在打理新住處，因床還沒來，笑說現在是「睡地板」。她也因在網購發生悲劇。她表示，第一次在淘寶買東西，「訂了一個餐桌，好不容易終於來了，想說可以不用站著吃飯了，沒想到餐桌是破的」！讓人傻眼，但因申請退款很麻煩，也只能摸摸鼻子就認了，當上一課。