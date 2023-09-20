網紅酷炫衰遭盜刷10幾萬！水逆又生重病 感嘆「瞬間變窮光蛋」
擁有百萬粉絲訂閱的YouTuber「反骨男孩」團長酷炫，驚爆衰事連連，除了被網美「星宣」控訴偷拍私密片，一度捲入Metoo風波後，近日身體無故生重病，還傳出私人臉書遭盜用、信用卡遭盜刷的消息，快速損失10幾萬元，目前仍與銀行協調處理中，他感嘆每年都會有水逆期發生，現在「瞬間變窮光蛋」，向粉絲詢問哪裡可以拜拜改運。
記者江芷稜／綜合報導
酷炫昨（19）日深夜在社群平台發文，表示個人臉書帳號被盜，目前無法登入，今早起床又接獲噩耗，發現信用卡被盜刷10多萬元台幣，只能暫時停掉所有信用卡，瞬間變成窮光蛋，忍不住抱怨「個人臉書被盜，遇到詐騙集團，信用卡被盜刷10幾萬，滿衰的……，有推薦拜拜改運的地方嗎？」
他無奈地說，每年都有一段嚴重水逆期，先前莫名其妙生重病，連出國都沒辦法，一連串衰事讓他有種無力感，「當你在衝刺時，總是遇到各種鳥事，心滿累的老實說」，也自嘲這10幾年來靠著意志力撐到現在，還好個性一向很樂觀，沒有憂鬱症，真是不幸中的大幸，並安慰自己：「往好處想，衣服還賣蠻好的。」品牌服裝業績不錯，彌補了酷炫衰事連連的遺憾。
※【NOWnews 今日新聞
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