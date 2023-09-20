▲ PHEV電池加倍、純電續航可達100公里 福斯Tiguan終於發表了

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現在Tiguan使用了MQB Evo底盤架構，車身並沒有加長太多，僅有3公分左右的增長，軸距則是2,681mm，但現在內部個空間表現在後排腿部增加了10mm，行李箱空間則是增加33公升，在正常使用狀況下擁有648公升的容量，而外觀部分則是運用了圓潤的線條取代過往線條感十足的肌肉氛圍，特別的是在頭燈部分將可以配置IQ.LIGHT HD matrix LED頭燈，後方的全新LED尾燈也增添了辨識度，此外車輛的風阻係數值從0.33Cd進步到0.28Cd。
動力是一大重點，PHEV部分都是1.5升四缸渦輪增壓引擎配置上一具114匹的電動馬達，但引擎輸出不同的狀況下，造就201匹、268匹兩種不同綜效輸出的規格，但都是透過8速DCT雙離合器變速箱傳遞動力至前輪，而電池則是19.7kWh，讓車輛擁有100公里續航里程，充電從11kW進步到26kW，可以支援50kW的快充，讓電池從10%充飽至80%最快只要25分鐘。
此外還有2.0升柴油以及1.5升汽油搭配輕油電系統，後者的eTSI擁有可變渦輪機構，低速時可以純電行駛，其48V系統的馬達可以提供20匹的馬力，綜效馬力有著129匹以及148匹兩種規格，但同樣也只有前驅而已，如果要四驅的話只能選擇EA888這具2.0升渦輪增壓引擎，有著201匹以及262匹兩種動力配置，而現在四驅系統原廠表示經過調教，震動感將會減少，此外懸吊系統全車系都可以選擇DCC Pro主動懸吊配置，目前車輛最快要等到明年初才會在歐洲正式上市。