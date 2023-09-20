Yaris Cross、 Kicks e-POWER、改款 Zinger 等多款新車現身　環保署 2023 年 8 月份

PHEV電池加倍、純電續航可達100公里 福斯Tiguan終於發表了

▲ PHEV電池加倍、純電續航可達100公里 福斯Tiguan終於發表了
▲ PHEV電池加倍、純電續航可達100公里 福斯Tiguan終於發表了

Carture 車勢文化

相信大家都已經知道Volkswagen福斯Tiguan的外觀以及內裝，畢竟他們過去幾個月以來一直都以偽裝照的模樣在大家面前出現，而現在正式發表後車輛也脫掉了迷彩偽裝，同時公佈了動力系統的配置，尤其是PHEV系統的配置現在更加實用，因為電池加倍的狀況下讓純電續航里程來到100公里，而且還可以支援50kW的快充系統。

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新一代Tiguan擁有圓潤外觀，整體車輛尺碼並沒有增加太多。
新一代Tiguan擁有圓潤外觀，整體車輛尺碼並沒有增加太多。
現在Tiguan使用了MQB Evo底盤架構，車身並沒有加長太多，僅有3公分左右的增長，軸距則是2,681mm，但現在內部個空間表現在後排腿部增加了10mm，行李箱空間則是增加33公升，在正常使用狀況下擁有648公升的容量，而外觀部分則是運用了圓潤的線條取代過往線條感十足的肌肉氛圍，特別的是在頭燈部分將可以配置IQ.LIGHT HD matrix LED頭燈，後方的全新LED尾燈也增添了辨識度，此外車輛的風阻係數值從0.33Cd進步到0.28Cd。

動力是一大重點，PHEV部分都是1.5升四缸渦輪增壓引擎配置上一具114匹的電動馬達，但引擎輸出不同的狀況下，造就201匹、268匹兩種不同綜效輸出的規格，但都是透過8速DCT雙離合器變速箱傳遞動力至前輪，而電池則是19.7kWh，讓車輛擁有100公里續航里程，充電從11kW進步到26kW，可以支援50kW的快充，讓電池從10%充飽至80%最快只要25分鐘。

此外還有2.0升柴油以及1.5升汽油搭配輕油電系統，後者的eTSI擁有可變渦輪機構，低速時可以純電行駛，其48V系統的馬達可以提供20匹的馬力，綜效馬力有著129匹以及148匹兩種規格，但同樣也只有前驅而已，如果要四驅的話只能選擇EA888這具2.0升渦輪增壓引擎，有著201匹以及262匹兩種動力配置，而現在四驅系統原廠表示經過調教，震動感將會減少，此外懸吊系統全車系都可以選擇DCC Pro主動懸吊配置，目前車輛最快要等到明年初才會在歐洲正式上市。

Tiguan現在整體設計更與時下潮流貼近，頭燈面積縮小更為緊緻，而輪圈最大可以選配至20吋。
Tiguan現在整體設計更與時下潮流貼近，頭燈面積縮小更為緊緻，而輪圈最大可以選配至20吋。
車長增加約3公分，軸距則是2,681mm，但後車廂空間增加了33公升之多。
車長增加約3公分，軸距則是2,681mm，但後車廂空間增加了33公升之多。
車尾貫穿式的尾燈設計更具鑑別度，下方保桿的裝飾也呈現更多層次感。
車尾貫穿式的尾燈設計更具鑑別度，下方保桿的裝飾也呈現更多層次感。
頭燈現在可以選配IQ.LIGHT HD Matrix LED頭燈組，單個燈具當中就有19,200顆細小的LED燈泡。
頭燈現在可以選配IQ.LIGHT HD Matrix LED頭燈組，單個燈具當中就有19,200顆細小的LED燈泡。
配置上這組高階頭燈之後，Tiguan將可以在夜間駕駛更加安心。
配置上這組高階頭燈之後，Tiguan將可以在夜間駕駛更加安心。
尾燈組造型讓辨識度提高許多，整體質感也增加不少。
尾燈組造型讓辨識度提高許多，整體質感也增加不少。
內裝配置相當新潮，尤其是中央的螢幕位置不僅面向駕駛，升高之後更易於駕駛觀看。
內裝配置相當新潮，尤其是中央的螢幕位置不僅面向駕駛，升高之後更易於駕駛觀看。
15吋的螢幕真的非常地大，屆時將會以全新的介面跟所有車迷見面。
15吋的螢幕真的非常地大，屆時將會以全新的介面跟所有車迷見面。
後方腿部空間增加了10mm左右的距離，提供更為舒適的感受。
後方腿部空間增加了10mm左右的距離，提供更為舒適的感受。
尾箱空間來到648公升，當然也配置了2/4/2座椅傾倒功能。
尾箱空間來到648公升，當然也配置了2/4/2座椅傾倒功能。
車輛的中央扶手處更為簡潔，因為這個位置也將不再配置排檔桿。
車輛的中央扶手處更為簡潔，因為這個位置也將不再配置排檔桿。
排檔位置現在移置方向盤後方右側撥桿，透過旋轉的方式調整檔位。
排檔位置現在移置方向盤後方右側撥桿，透過旋轉的方式調整檔位。
方向盤採用的是實體按鍵配置，觸控式的方向盤已經被全面淘汰。
方向盤採用的是實體按鍵配置，觸控式的方向盤已經被全面淘汰。
後方的置杯架可以調整方向更加實用，不過看起來並不是非常堅固。
後方的置杯架可以調整方向更加實用，不過看起來並不是非常堅固。
中央扶手當中的旋鈕還有螢幕配置，可以調整音量。
中央扶手當中的旋鈕還有螢幕配置，可以調整音量。
這顆旋鈕同時也可以選擇車輛駕駛模式，而透過螢幕將可以知道自己現在調整的是什麼功能。
這顆旋鈕同時也可以選擇車輛駕駛模式，而透過螢幕將可以知道自己現在調整的是什麼功能。

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