王道銀行站穩獲利！董座提2大營運目標 海外擬進軍東南亞、紐澳
全台第一間「原生數位銀行」王道銀行去（2022）年創下獲利歷史新高後，今年前8月也已賺得去年全年常態獲利。王道銀行董事長駱怡君今（20）日在南京復興分行開幕儀式受訪時表示，除了力拚以線上為主、實體為輔的金融服務，王道銀行營運也訂下提升股東權益報酬率（ROE）及穩定配息2大目標，也將拓展海外據點，並瞄準東南亞，甚至紐澳市場。
記者顏真真／台北報導
王道銀行自2017年轉型為商業銀行後，即以線上為主、實體為輔，透過創新、便利、安全的數位金融服務滿足客戶需求，近年來更結合企金與個金雙軌並行，帶給客戶全方位的服務。由於2018年開立在忠孝東路實驗分行，去年租約到期，後來選定鄰近台北捷運南京復興站，南京復興分行也成為王道銀行在台北市繼內湖總行後的第2個全功能分行，提供客戶各類台外幣存款及匯款、理財、保險、貸款等全方位金融服務，目前王道銀行共有6個實體營業據點。
王道銀行董事長駱怡君今日受訪時表示，對王道銀行目前營運獲利模式很有信心，去年獲利創下50億元、每股稅後獲利1.8元的歷史新高，就算扣除合併租賃的一次性收益後，全年EPS也有0.69元，而今年前8月稅前獲利32.86億元，EPS也有0.67元，在排除去年合併租賃的一次性收益後，幾近去年全年的獲利水準，尤其今年還有4個月，全年獲利表現可期。
駱怡君說，王道銀行近兩年來投入數位金融服務，逐步打造線下理專團隊，將成立規模25人的財管部隊，以在地客戶需求為核心，發展財富管理業務，結合台灣工銀時期企業客戶基礎，打造企金、個金結合的業務模式，而非散彈打鳥的招攬一般個人財管業務，並將繼續以提升股東權益ROE、穩定配息為目標。在獲利穩健之餘，她也透露，拓展海外也將是王道銀行未來的重點，除了中國、香港及美國之外，也計進一步延伸到東南亞，甚至澳洲、紐西蘭等市場。