民生社區里長廣播「地瓜有毒」！蔬果店老闆娘道歉了 誤賣原因曝
台北市松山區民生社區日前發生「毒地瓜」誤售事件，當地里長透過廣播順利召回購買的顧客，所幸沒有發生任何意外。對此，該家蔬果店老闆娘也在當地社團發布貼文致歉，表示會加強員工的訓練，也會取消毒物的實用，但臉書社團的成員卻不太領情，認為道歉沒有誠意。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，有民眾在臉書社團「民生社區大小事」分享消息，表示一直聽到里長透過廣播公告，表示有民眾中午到新東街某蔬果攤商購買地瓜，希望能趕快把這批地瓜交到警察局，因為這些地瓜「有毒」，有放老鼠藥「紅藥水」，是要給老鼠吃的，希望大家可以相互提醒鄰里，以免出事。
所幸後來顧客順利找回，也追回了販售出去的「毒地瓜」，雖然沒有造成人員意外，但卻也是相當嚴重的疏失。蔬果店老闆娘也還原當時的情看，表示因為傍晚交班的時候，員工不慎將浸泡毒藥的地瓜放到銷售台，導致有顧客買走，第一時間發現時就立刻報警，也在社團、請里長廣播宣導。
對此事件，蔬果店老闆提出以下改善措施，但仍不被社團成員買單，希望老闆娘再拿出誠意。
「加強交班流程」：我們將提高員工之間的交班流程，確保每一位員工都能仔細檢查並確保銷售台上的每一樣商品都是安全的。
「取消毒物的使用」：我們會取消任何可能對產品安全構成威脅的方式，絕對不會再使用任何有害物質。
「安全檢查」：我們將定期進行水果和其他商品的安全檢查，確保所有商品都符合嚴格的品質標準。