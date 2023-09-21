富察赴中遭拘禁半年柯文哲批政府裝沒事：北京政府不讓台灣人信任
八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀）今年3月前往中國後遭拘捕至今已6個月，文化界發起呼籲總統參選人對此表態。民眾黨主席柯文哲今對中國喊話，若自稱是負責任的大國，怎麼會讓一個人關起來好幾個月，沒起訴也沒有審判，這不是負責任的表現。柯文哲還說，這也是為甚麼台灣人不信任北京政府的原因。
記者邱新博／台北報導
柯文哲表示，富察在台灣娶妻生子，也拿到中華民國的身分證，所以應該被視為我們中華民國的國民，所以政府有義務要去保護他。他目前被關在大陸好幾個月，這也牽涉到幾個問題，也就是目前台灣跟中國完全不溝通，所以政府也假裝沒事，這是不對的。
柯文哲說，既然是國民，本來政府就要出面去保護國民的生命財產，所以這個地方還是要表達我們對他的關心，政府應該出面去處理；他也認為目前兩岸之間完全不溝通是不好的，因為像這種事情就不能解決。
柯文哲話鋒一轉說，「我們要跟中國講，中國如果自稱是一個負責任的大國，怎麼會讓一個人關起來好幾個月，也沒有起訴，也沒有審判，也沒有公開亮相，好像這個人就消失了，這不是一個負責任的大國在國際上應有的表現。」
柯文哲說，這也是為什麼，中國每天講一大堆惠台政策，台灣人聽一聽就跑掉了，因為中國每天都做一些讓台灣人覺得不好的東西，這就是一個例子，所以北京政府對這種事情一定要小心，「因為你們的所做所為，就讓台灣人民不信任你。」