粉絲有福！政院通過《運產條例》草案 黃牛重罰票價50倍、囚3年
近來國內運動賽事活動蓬勃發展，為遏止黃牛取得運動產業票券後牟取暴利，行政院會今（21）日通過《運動產業發展條例》，保障民眾觀賞運動賽事或活動權益，立法院修法通過後，未來黃牛將面臨最高票價50倍罰鍰外，透過掃票機器人等不正當方式大量獲取票券，最重可處3年有期徒刑，同時建立檢舉獎勵制度，共同維護市場秩序。
記者陳威叡／台北報導
教育部表示，本次審查通過草案重點，包含以行政罰及刑罰併行處罰條文內容，即除針對超過票面金額或定價販售，按票券張數，處以票面金額10至50倍罰緩之外。
此外就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券或以外掛程式，如掃票機器人等不正方式大量取得票券此類行為者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。主管機關為調查或取締前述違規事實時，得洽請警察機關派員提供協助。
教育部說明，為有效杜絕加價販售運動賽事或活動票券行為，同時也建立檢舉獎勵制度，提高檢舉誘因，並授權訂定辦法完備相關程序及措施，鼓勵民眾勇於檢舉違規事實，共同維護市場秩序。
教育部指出，目前雖僅有少部分熱門運動賽事滿場，以及偶有媒體報導黃牛票爭議，政府仍應正視運動賽事或活動票券管理規範的重要性及必要性，因此本次修法涵蓋行政罰及刑罰處罰規定，在違規事實的調查及取締上，可尋求警察機關協助，並輔以檢舉獎勵制度等措施，將有助於匡正亂象，回應社會期待。