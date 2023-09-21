樂天女孩巫苡萱穩交前嘻哈團體成員男友5年 頻被催婚不急嫁
「啦啦隊女神」紛紛死會，中信兄弟Passion Sisters成員黃沛祺（Peggy）宣布嫁給富二代黃瀚霆，粿粿則嫁給男星范姜彥豐結、林可爆熱戀中信特攻鮮肉魏嘉豪。連超夯樂天女孩林襄也與小4歲同團球星馬傑森熱戀中；隊友巫苡萱與嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」前團員Rex穩定交往約5年，不停被催婚，不過，她全力拼事業暫不婚頭。
記者黃盈容/綜合報導
37歲巫苡萱2年前被拍到帶前嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員Rex回香閨，小倆口還身穿同款外套，上演摟腰、襲臀。報導曝光後，男方大方PO出合照認愛，還說「是該下個階段了」，似乎有意和巫苡萱邁入婚姻，但礙於結婚要退出啦啦隊，還想陪樂天球隊奪總冠軍的巫苡萱，才推託婚事。
她去年被拍到去醫美抽脂補上圍，Rex也愛相隨，一旁幫忙拿拍攝紀錄，還忍不住摟腰，散發粉紅泡泡。2人穩定交往，上月初，巫苡萱再被徐乃麟逼問何時要結婚，她急忙否認，高喊「沒有」，徐乃麟還虧她和男友已交往「7、8年了吧」？巫苡萱不顧輩份，直說「哪有」！要徐乃麟閉嘴。一向愛開玩笑的徐乃麟不禁打趣說，沒要結婚的話，「男的不負責任」，巫苡萱當場求饒，要他「不要再講這個」。
儘管巫苡萱有了穩定交往的另一半，但人氣絲毫未受影響，依舊是啦啦隊中的「嬌」點。加入華視《天才衝衝衝》助理主持表現亮眼，也是諸多節目寵兒。