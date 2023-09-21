柯P貼文挨轟「史上最爛」　吳欣岱：挑起不滿卻提不出解方很low

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吳欣岱表示，台灣年輕人真的辛苦，居住成本高，無論選擇買屋或租屋都各有難處。認為現今大多像她一樣的受薪階級，無法財富自由的原因在此。但哀傷的是，這個困境不是靠舔布丁的上蓋就能改善，而是要透過修法、政策來慢慢改變，選擇一個沒有被建商買斷的候選人更是重中之重。
吳欣岱指出，另一層面，跟不上物價的基本薪資也是其中一個原因，她知道有在逐步調升，但事實就是同樣的錢，能買到的東西變少了。但柯文哲惡意把雞蛋連結在一起，就真的很無良，事實上政府一開始引進進口蛋，就是為了平衡物價成本，讓民眾的日常生活不要受太多影響。
吳欣岱指出，如果有查到圖利、貪污，就儘管去告、儘管去控訴。但負責任的政黨應該要提出的是，該如何做才會更好，否則在民主國家，把選出來的總統、過半數民意的執政黨打成獨裁政權，自顧自地演出「鬥地主」，鼓動的就只是社會上的憤怒，而這股憤怒卻不會化為進步的動力。
吳欣岱表示，過去台灣基進有分享，東歐前共產國家第三波民主化後，很多號稱「清廉」的「新政治」，雖然崛起得很快，但都在被爆出貪污後又下去了。柯文哲想在這樣的軌跡上謀取個人政治紅利，民眾黨用「科學、理性、務實」這種毫無方向性的口號來挑弄民粹，相信歷史會見證這段鬧劇，「台灣的民主鞏固，不需要這種政黨」。