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柯P貼文挨轟「史上最爛」　吳欣岱：挑起不滿卻提不出解方很low

▲柯文哲IG羅列10件「還沒財富自由」所做的事，挨轟是「史上最爛文案」，吳欣岱表示刻意挑起不滿卻提不出解方，操作很low。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲柯文哲IG羅列10件「還沒財富自由」所做的事，挨轟是「史上最爛文案」，吳欣岱表示刻意挑起不滿卻提不出解方，操作很low。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲昨日於IG貼文，羅列出10件「還沒財富自由」所做的事情，最後稱民眾省錢繳稅，政府卻揮霍納稅錢，「讓柯文哲把國家還給你！」卻挨轟是史上最爛文案。對此台灣基進立委參選人吳欣岱今（21）日在臉書表示，文案爛是一回事，但刻意挑起對政府的不滿，卻提不出解方，操作不僅low，讓人想起共產黨鬥爭手段。

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對於柯文哲羅列出10件「還沒財富自由」所做的事情，包括吃冰淇淋，一定要舔上蓋；吃布丁，封膜舔得乾乾淨淨等，挨轟是「史上最爛文案」。

吳欣岱表示，台灣年輕人真的辛苦，居住成本高，無論選擇買屋或租屋都各有難處。認為現今大多像她一樣的受薪階級，無法財富自由的原因在此。但哀傷的是，這個困境不是靠舔布丁的上蓋就能改善，而是要透過修法、政策來慢慢改變，選擇一個沒有被建商買斷的候選人更是重中之重。

吳欣岱指出，另一層面，跟不上物價的基本薪資也是其中一個原因，她知道有在逐步調升，但事實就是同樣的錢，能買到的東西變少了。但柯文哲惡意把雞蛋連結在一起，就真的很無良，事實上政府一開始引進進口蛋，就是為了平衡物價成本，讓民眾的日常生活不要受太多影響。

吳欣岱指出，如果有查到圖利、貪污，就儘管去告、儘管去控訴。但負責任的政黨應該要提出的是，該如何做才會更好，否則在民主國家，把選出來的總統、過半數民意的執政黨打成獨裁政權，自顧自地演出「鬥地主」，鼓動的就只是社會上的憤怒，而這股憤怒卻不會化為進步的動力。

吳欣岱表示，過去台灣基進有分享，東歐前共產國家第三波民主化後，很多號稱「清廉」的「新政治」，雖然崛起得很快，但都在被爆出貪污後又下去了。柯文哲想在這樣的軌跡上謀取個人政治紅利，民眾黨用「科學、理性、務實」這種毫無方向性的口號來挑弄民粹，相信歷史會見證這段鬧劇，「台灣的民主鞏固，不需要這種政黨」。

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