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美國版戰狼外交官　傳華府要求駐日大使克制發言

▲美國駐日本大使易曼紐連番批評中國領導人習近平。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐日本大使易曼紐連番批評中國領導人習近平。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者戴雅真東京21日專電）美國駐日本大使易曼紐連番批評中國領導人習近平，美國NBC新聞網報導，據3名政府官員透露，拜登政府已經要求易曼紐不要繼續在社群網路發布揶揄習近平的文章，但這則報導遭易曼紐方面否認。

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產經新聞報導，由於美國政府希望在11月於舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）上，能促成拜登和習近平會面，因此不希望易曼紐的發言成為阻礙。

9月8日，曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）白宮幕僚長的易曼紐（Rahm Emanuel）在社群平台X發文諷刺，指習近平幕僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤，就像英國知名作家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）小說「無人生還」（And Then There Were None）的劇情一樣，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚？」。

他還在9月12日發文抨擊中國傳播假訊息，說習近平團隊正在利用人工智慧（AI）工具來散播是因為美國的「氣象武器」才會導致夏威夷毛伊島大火的假消息，以及關於福島的虛假資訊。他諷刺說，如果北京將散播假消息的精力投入到有利民生及全球的事務，例如幫助中國青年就業之類，那麼世界將會大大改變。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，中國因此對美國傳達不滿。知情官員透露，白宮國安會（NSC）官員近日告訴易曼紐幕僚，易曼紐的行為正在損害拜登政府對中國的外交努力，包括可能阻礙拜登與習近平的會面。

一名不願意透露姓名的白宮官員表示，易曼紐的發文「和白宮想要傳達的訊息非常不一致」。

拜登19日才在聯合國大會發表演說時表示，美國願與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，並表示「我們正在尋求以負責任的方式管理我們國家之間的競爭關係，以避免演變為衝突」。

拜登的口吻，和易曼紐揶揄中國政府的發文完全不同。不願具名的美國官員表示，中國方面對易曼紐的發文十分憤怒。中國駐華府大使館沒有回應置評要求。

易曼紐發言人則對NBC新聞網的報導提出異議，稱「完全不是事實」。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在受訪時說，「易曼紐大使表現傑出，是美國駐日本非常有成效的代表，每天都充分展現他的創新、熱情與努力不懈」。他並沒有回答易曼紐是否會繼續發文的提問。

熟知內情的官員透露，有些政府官員對易曼紐的發文感到不滿，但更傾向於覺得「有點煩」，不影響易曼紐仍然是重要的團隊成員。也有官員認為，易曼紐的發文根本毫無意義，沒辦法推動美國對中國或亞太的戰略目標，「只會打擊我們在這個地區的努力」。（編輯：陳承功）1120921

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