美國版戰狼外交官　傳華府要求駐日大使克制發言

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9月8日，曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）白宮幕僚長的易曼紐（Rahm Emanuel）在社群平台X發文諷刺，指習近平幕僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤，就像英國知名作家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）小說「無人生還」（And Then There Were None）的劇情一樣，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚？」。
他還在9月12日發文抨擊中國傳播假訊息，說習近平團隊正在利用人工智慧（AI）工具來散播是因為美國的「氣象武器」才會導致夏威夷毛伊島大火的假消息，以及關於福島的虛假資訊。他諷刺說，如果北京將散播假消息的精力投入到有利民生及全球的事務，例如幫助中國青年就業之類，那麼世界將會大大改變。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，中國因此對美國傳達不滿。知情官員透露，白宮國安會（NSC）官員近日告訴易曼紐幕僚，易曼紐的行為正在損害拜登政府對中國的外交努力，包括可能阻礙拜登與習近平的會面。
一名不願意透露姓名的白宮官員表示，易曼紐的發文「和白宮想要傳達的訊息非常不一致」。
拜登19日才在聯合國大會發表演說時表示，美國願與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，並表示「我們正在尋求以負責任的方式管理我們國家之間的競爭關係，以避免演變為衝突」。
拜登的口吻，和易曼紐揶揄中國政府的發文完全不同。不願具名的美國官員表示，中國方面對易曼紐的發文十分憤怒。中國駐華府大使館沒有回應置評要求。
易曼紐發言人則對NBC新聞網的報導提出異議，稱「完全不是事實」。
白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在受訪時說，「易曼紐大使表現傑出，是美國駐日本非常有成效的代表，每天都充分展現他的創新、熱情與努力不懈」。他並沒有回答易曼紐是否會繼續發文的提問。
熟知內情的官員透露，有些政府官員對易曼紐的發文感到不滿，但更傾向於覺得「有點煩」，不影響易曼紐仍然是重要的團隊成員。也有官員認為，易曼紐的發文根本毫無意義，沒辦法推動美國對中國或亞太的戰略目標，「只會打擊我們在這個地區的努力」。（編輯：陳承功）1120921