Cheems 12歲病逝！15%飼主貓狗病了才重保健 專家曝寵物營養需求
迷因狗網紅「Cheems」本尊狗「Balltze」上月中旬病逝，得年12歲，悲訊讓全球超過60萬粉絲都難過不已！不只台灣估在2025年邁入超高齡化社會，毛孩也有高齡化趨勢。業者調查，有15.1%的飼主在毛孩生病後才會接觸保健資訊，而飼主最常幫毛孩補充的是腸胃保健品，其次是化毛需求。毛孩營養師提醒，寵物對營養的需求不分年齡，「不是老了才需要」。
記者徐銘穗/綜合報導
寵物用品通路商「寵物公園」，近日針對逾4000名飼主進行寵物保健照護問卷調查，有超過4成飼主已有毛孩保健觀念、但仍有15.1%的飼主認為毛孩有狀況後才需要接觸保健資訊；保健品品牌毛孩健寶營養師蕭惠慈則強調，寵物對營養的需求是不分年齡，不是老了才需要，並進一步分享毛孩各階段應有的保健重點。
蕭惠慈指出，毛孩從幼年到老年，各年齡階段的照護與營養需求不同，出生3個月後即可開始補充保健品。
幼齡：可透過補充優質蛋白質、胺基酸、乳鐵蛋白等，來幫助肌肉和免疫力的發展。
老化：因腸胃道機能弱，對於營養素的吸收也較不完整，建議可添加益生菌；關節保健問題，則可參考軟骨素、二型膠原蛋白等營養素。
不過，營養師蕭惠慈也提醒，不需要過於擔心而盲目補充保健品，依照毛孩年齡及體質狀況，還有跟品種差異相關的特定營養需求再補充即可，以免過猶不及。
該調查也發現，貓狗飼主最常幫毛寵補充的是腸胃保健品，高達38%，其次是化毛，佔29.4%；而最令貓咪飼主困擾的狀況分別是掉毛（22.7%）、腸胃（18.5%）及口腔（17.2%）等問題；狗狗飼主最在意的則是皮膚狀況（20%）、掉毛（14.4%）與腸胃（14.2%）。