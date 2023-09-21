僅3天能訂！喜來登住房43折含早餐 承億1折、送壽星同歲數蝦與酒
迎來2023年最後兩個連續假期，包含中秋節與雙十檔期，台北喜來登大飯店今起一連三天開賣「假期好趣味」快閃住宿優惠，原價萬元的舒適客房限時禮遇43折起，最低每人每晚2597元起，再贈自助早餐、水果冰棒以及限量版喜來登小熊，可自由安排9月24日至10月11日彈性入住。另外，高雄承億酒店慶祝一周年，即日起訂房至9月30日尊爵套房原價每晚5萬6000元，優惠1折，僅5600元起，可入住日期至10月15日。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登今(21)日至23日推出「假期好趣味」72小時、僅3天快閃優惠，每晚5194元+10%起送Buffet之王十二廚自助早餐，現煮擔仔麵、肉夾饃、台式飯糰等滿足味蕾，必吃推薦現作法式吐司，香甜鬆軟最受旅人喜愛。躺在喜來登之床享受舒心好夢，在三溫暖、健身房、蒸氣烤箱等享受汗水淋漓，還有冰涼香甜的春一枝水果冰棒解暑。專案更贈別緻可愛的限量版喜來登小熊，掛著喜來登專屬標誌名牌，可愛又討人喜歡，做為您旅程最窩心的回憶。
館內七大人氣餐廳則於推出團圓美食外帶59折起，粵式片皮鴨、川揚料理、日式壽喜燒、泰式碳烤餐、美國戰斧套餐等各式美食一應俱全，最低2080元起，取餐日至10月1日於官網inline購物車販售。
另外，高雄承億酒店則有1折住房優惠。擁有多款房型，最受歡迎的「尊爵套房」即日起訂房至9月30日(可入住日期至10月15日)尊爵套房原價每晚5萬6000元，週年慶一折，只要5600元起。另可再享925元加購「貳陸日全食自助早餐兩客與冰品兩份(價值1750元)」。又或者加購價1925元獲得「貳陸日全食自助早餐兩客＋両鍋極上鍋物880元單人套餐兩客」或「澄藝SPA 舒活岩盤浴美妍護理(價值2420元)」方案二選一。「尊爵套房」室內26坪並擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品。
位於承億酒店B1F的「両鍋極上鍋物」則推出壽星「生日幾歲，送幾隻蝦！」，27F的「BAR KAO」同樣響應飯店週年慶活動，推出「當日壽星幾歲生日就送幾杯特調Shot活動」(須出示身分證件)，平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒。