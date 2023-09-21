柯文哲任內長照成績六都最差　民進黨批：台北顧不好如何顧全國

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓冠廷說明，台北住宿型機構服務床位數大缺8311床，也是六都最後一名；住宿型長照機構的佈建，在政府投入資源獎勵，這幾年來已有增加，從2019年到2022年底，全國增加42家，服務人數增加7597名，反觀柯文哲執政下的台北市，不增反減共減少2家住宿型機構，減少服務人數328名，住宿型機構床位數大缺8311床，為六都最後一名。
卓冠廷提到，「一國中學區一日照中心」台北市達成率還是六都最後一名。社區式長照服務，可以讓長輩就近找到長照服務，「一國中學區一日照中心」的佈建，更是其中的重點，從2019年到2022年底，柯文哲執政下的台北市只增加29家，還是六都最後一名。
卓冠廷表示，柯文哲聲稱長照制度迫在眉睫，但看到柯文哲當市長時並不著急，這幾年來，台北市長照的服務量能是六都最後一名，柯文哲的長照保險，恐怕只是說說而已。
卓質疑，柯文哲說長照保險一年要收2300億元，政府分擔4成，將超過900億元，請問政府分擔的財源要從哪裡來呢？還有民眾、雇主也要各分擔3成，共1380億元，再加上部分負擔，未來若真由柯文哲主政，民眾在長照服務量能還沒有出來時，負擔已經加重，後果令人難以想像。
卓冠廷質疑，柯文哲主張用長照保險籌措財源，並不是一個新的政見，從馬英九擔任總統任內就曾提出過，但就只是說說，並沒有真正的推動。
卓冠廷提到，2021年長照2.0整體服務滿意度高達93.7%，幫助減輕家庭照顧者負擔達97.6%，可見長照2.0獲得國人的肯定與支持，蔡英文政府成功推動長照政策讓國人有感，「請柯文哲不要為了批評而批評，一味的攻擊和批評，只是更加凸顯自己的不足」。