央行利率續凍！升息循環是否近尾聲　楊金龍：通膨仍不能掉以輕心

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展望明年，國際機構預期國際油價較今年小幅回升，惟國內服務類價格漲幅可望趨緩，央行行預測台灣CPI及核心CPI年增率分別續降為1.83%、1.73%。不過，楊金龍也提到，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，還有天候因素，將可能影響未來國內通膨發展。
此外，楊金龍也提到，今年國內經濟成長不如預期，預估本、明兩年產出缺口皆為負值，央行再下修今年台灣經濟成長率預測值至1.46%，低於6月預測值的1.72%，而國際機構預期明年全球經濟成長平緩，央行預估明年台灣經濟成長率可達3.08%，不過，仍有3大不確定因素影響全球經濟金融前景，包括央行貨幣緊縮之累積效應及高利率持續期間、中國大陸經濟下行風險升高、全球經濟零碎化發展恐影響全球經濟復甦力道。
楊金龍強調，央行將持續關注主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應、中國大陸經濟下行風險及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等，對國內經濟金融的影響，適時調整央行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於這些目標範圍內協助經濟發展的法定職責。
至於央行政策利率連2凍，這是否代表升息循環將結束、近尾聲？楊金龍說，雖然今年下半年CPI及核心CPI都下來，明年也會下來，但即便明年CPI及核心CPI都可降至2%以下，相較以前還是高，今日也有幾位理事提醒要持續關注，尤其當別的國家貨幣政策都在緊縮時，台灣是小型開放經濟體，也會受到外界影響很大，特別是美國貨幣政策影響很大。
楊金龍說，就連美國聯準會（Fed）也在看數據，在高度不定因素仍在之下，即使預期通膨會降至2%以下，在這特殊情況下，還是不能掉以輕心，而目前利率仍會for longer（維持更長時間）」，是否更高就得看各項數據而定（data dependent）。不過，他今日的談話也被解讀是偏「鷹」派言論，對此，楊金龍則回應，「這不是鷹不鷹，是跟數據有關係。」