辭官無用！大數據曝陳吉仲累積近30萬負面聲量「一人毀全黨」

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而在9月15日之後，因當天農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯一事發布影片，說明發現及完成回收時都在效期內，引發網友們關注大量，當天單日負面聲量突破萬則，之後幾天的負面聲量並沒有減少趨勢，反而不斷增加。17日有媒體獨家報導陳吉仲請辭，引發蘇貞昌不滿批評「放話者非常惡劣」，隨後行政院澄清已慰留陳吉仲，單日負面聲量達到2.7萬則。
19日陳吉仲親自拜會民進黨立法院黨團、舉行記者會，晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量仍創紀錄達到超過4.4萬則，隔天20日陳吉仲請辭新聞持續發酵，批評聲浪不斷，當天負面聲量再次突破，達到4.9萬則。網路數據分析結果發現，陳吉仲本月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，且即便請辭斷尾求生，欲藉此為民進黨選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。
而根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要接收不少負面聲量，這個月至今因為陳吉仲的相關爭議，已使蔡英文累積負面聲量約10576則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則與鄭文燦4859則，最慘的是總統參選人賴清德，因陳吉仲累積的負面聲量高達1.5萬多則，受到嚴重波及。
根據網路數據分析發現，陳吉仲這個月起的負面聲量早就爆棚，稱其為仇恨值最高的閣員也不為過，倘若綠營無視此況還繼續瞎挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是賴清德的選情。
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