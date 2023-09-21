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辭官無用！大數據曝陳吉仲累積近30萬負面聲量「一人毀全黨」

▲陳吉仲辭去農業部長，大數據分析20日來陳負面聲量高達30萬則，評辭官無用、一人毀全黨。（圖／記者陳明中攝）
▲陳吉仲辭去農業部長，大數據分析20日來陳負面聲量高達30萬則，評辭官無用、一人毀全黨。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，陳吉仲辭去農業部長並於今（21）日生效，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集本月至昨日陳吉仲與農業部負面聲量，發現短短20天就累積將近30萬則的負面聲量，即便請辭為民進黨選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。認為陳吉仲本月負面聲量早已爆棚，堪稱是仇恨值最高的閣員也不為過，倘若民進黨無視此況還繼續力挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是總通民進黨總統參選人賴清德選情。

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對於進口蛋爭議到陳吉仲辭官，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年9月1日至9月20日陳吉仲與農業部的負面聲量數據，結果顯示，進口雞蛋爭議確實讓陳吉仲遭「炎上」，第一個負面聲量高峰出現在本月6日、7日，當時陳吉仲因不滿國民黨台北市議員徐巧芯質疑進口雞蛋會致癌，以及國民黨前立委邱毅影射超思公司的負責人秦語喬，為陳吉仲老友的遺孀，公開在記者會中嗆告兩人，單日負面聲量飆增到超過1.8萬則。

而在9月15日之後，因當天農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯一事發布影片，說明發現及完成回收時都在效期內，引發網友們關注大量，當天單日負面聲量突破萬則，之後幾天的負面聲量並沒有減少趨勢，反而不斷增加。17日有媒體獨家報導陳吉仲請辭，引發蘇貞昌不滿批評「放話者非常惡劣」，隨後行政院澄清已慰留陳吉仲，單日負面聲量達到2.7萬則。

19日陳吉仲親自拜會民進黨立法院黨團、舉行記者會，晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量仍創紀錄達到超過4.4萬則，隔天20日陳吉仲請辭新聞持續發酵，批評聲浪不斷，當天負面聲量再次突破，達到4.9萬則。網路數據分析結果發現，陳吉仲本月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，且即便請辭斷尾求生，欲藉此為民進黨選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。

而根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要接收不少負面聲量，這個月至今因為陳吉仲的相關爭議，已使蔡英文累積負面聲量約10576則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則與鄭文燦4859則，最慘的是總統參選人賴清德，因陳吉仲累積的負面聲量高達1.5萬多則，受到嚴重波及。

根據網路數據分析發現，陳吉仲這個月起的負面聲量早就爆棚，稱其為仇恨值最高的閣員也不為過，倘若綠營無視此況還繼續瞎挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是賴清德的選情。

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