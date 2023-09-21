敏惠醫專與台南榮總攜手培育優秀長照人才

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高雄榮民總醫院台南分院醫療品質深受肯定，有鑑於高齡人口日益增加，於107年元月隆重啟用日間照顧據點，成為台南市首家由醫院體系承辦的日照中心，讓在地的長輩可以就近接受專業的照顧服務，落實在地老化的目標，優異的績效，多次獲得國家品質獎的殊榮。
高雄榮總台南分院院長王瑞祥表示，為響應政府推動長期照顧服務的政策，全力支持下開辦日照服務，陸續開辦整合式居家醫療、居家服務、鄰里供餐、預防及延緩失能照護服務，連接原有的出院準備服務，提供需要的民眾一條龍式的優質、全方位醫療與長期照顧服務，協助失智及失能長者走出家庭，藉由多元、豐富的活動及專業的照顧，延緩其失能、失智程度，提升長者及家庭照顧者的生活品質。
王瑞祥指出，產學合作計畫的推動，將使長照2.0、長期照顧、居家醫療、社區營造與急慢性醫療，整合成最具特色的一條龍照護模式，而敏惠的學生能在最周全的環境下學習、成長，繼而再貢獻所學於社會，產學攜手、互惠共榮，打造出醫院、學校及社區共好的局面。
敏惠醫專校長葉至誠強調，與台南分院產學合作，共同落實「醫養合一」安養照護模式，希望能達成青年有未來，醫院有人才，長者有照護的目標，將養老和醫療資源整合，在基本生活照料基礎上，為老年人提供健康照護服務的養老供給方式，同時藉由展翅計畫－五年公費，「有酬實習」方案，對同學鼓勵甚多。