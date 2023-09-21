▲ 【車勢星聞】Volvo C40 Recharge攜手王淨演繹「生來，獨領不凡」絕對自信

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自出道以來，多次入圍金鐘、金馬獎肯定的王淨， 25 歲的年齡，卻自帶獨特的強大氣場，精緻五官和靈動神韻下，是渾然天成的深厚底蘊。無論是《鬥魚》中重情重義的小燕子、《月老》中古靈精怪的 Pinky，《瀑布》中於疫情高壓期間與家人情緒拉扯的學生小靜，抑或《人選之人》中受人脅迫掙扎卻堅持捍衛理想的亞靜，都展現了不凡的實力與魅力，更榮獲台北電影獎最佳女主角。如此自帶鎂光燈的獨特氣場，和 Volvo C40 Recharge 相互輝映，自信之姿與天生實力無法被世俗任意框架。結合斯堪地那維亞設計精萃，C40 Recharge 俐落流暢的斜背跑旅外型與空氣力學設計尾翼渲染強烈運動氛圍，雷神之鎚 LED 頭燈、序列式尾燈設計、全景式玻璃車頂造就極簡美學。出眾的外型下蘊含不容忽視的實力底蘊，其408hp 的極致純電動能與零百加速 4.7 秒，搭配 668 公里的強勁純電續航力，直流快充 28 分鐘充至 80%，寧靜駕馭下無須妥協。C40 Recharge 亦秉持品牌永續精神，選用 100% leather free 內飾設計，以靈感來自於斯堪地那維亞半島海灣深水域的峽灣藍色結合再生塑料打造永續材料製成的地墊，另也深受瑞典首座國家公園「阿比斯庫國家公園」內交錯的地景啟發，以透光內飾板交錯的幾何色塊與線條重現錯落有致的地貌形態，詮釋 VOLVO 友善環境的品牌精神。
「第一眼看到 C40 Recharge，直覺是他一個很有個性的車款，除了車身線條設計很搶眼外，峽灣藍的內裝設計與阿比斯庫地形圖飾版是最吸引我的，尤其日落後自然光漸弱時，阿比斯庫地形圖透出微微舒服的光線，讓我一個人在車內空間時感受到沉穩的安全感，不只是在車內，而更像是在能好好放鬆、和自己對話的的大自然懷抱中。」王淨在初次見到 C40 Recharge 就對其北歐以人為本的設計美學留下深刻的第一印象。在長時間駕馭 Volvo C40 Recharge 後，王淨也對這款新世代電動車有更深的認識。「這是我第一次接觸純電車，除了很享受動力隨傳隨到的加速感外，最喜歡他的安靜程度和音響設備！我平時是一個很怕白噪音的人，所以過往開其他車的時候會把音樂放到最大聲去隔絕外面車噪，C40 車內本來就很安靜外，配上 Harmon Kardon 音響，尤其低音部份細節滿滿，一整天忙碌的收工後或哪怕只是短暫地停在路邊享受音樂，都能讓我再次充飽電」。
而對於初次長期擁有電動車，王淨也表示 C40 Recharge 在充電這塊突破了自己過往的想像。「我很驚訝，對於充電我非常上手! 原本蠻焦慮擔心和朋友去戶外野溪溫泉玩完回不來，後來發現根本是我多慮了，一路有 Google 車載的電量提示幫助我克服里程焦慮外，回到台北市發現電力其實還是很夠用，而且路上充電站蠻多，充電 APP 介面操作起來也都直覺好上手，漸漸熟悉電車後更能放開心胸去感受擁有電動車的便利性和步調，這讓我真心大推 C40 Recharge 給身邊親朋好友。」