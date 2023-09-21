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《最低工資法》卡4年！不得「二度退回條款」遭刪、政院掌核定權

▲行政院會今（21）日通過的《最低工資法》草案悄悄刪除「二度退回條款」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛回應，相信第2次審議會更嚴謹、行政院會尊重。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.21）
▲行政院會今（21）日通過的《最低工資法》草案悄悄刪除「二度退回條款」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛回應，相信第2次審議會更嚴謹、行政院會尊重。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.21）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部在2018年即預告《最低工資法》草案，2019年送進行政院，歷經4年，終於在今（21）日通過審查，對照當時版本與通過版本，發現通過版本將不得「二度退回條款」悄悄刪除，若行政院不予核定最低工資審議會的決議，可以不斷退回重審。對此，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，相信第2次審議會更嚴謹，行政院也會再尊重，近幾年大家對基本工資審議都有共識，不用太擔心不斷退回的問題。

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目前審議基本工資的會議並無法制化，會議往往依照當時協商狀況決定，導致台灣曾經有長達10年沒有調整過基本工資，2012年曾發生勞委會勞資審議小組開會決定的基本工資調整方案，送至行政院後，遭到部分財經官員及政務委員的反對，遲遲未能定案，最後行政院宣布基本工資時薪採勞委會建議、月薪則暫緩調整，導致勞委會主委王如玄不滿請辭，顯現行政院掌握基本工資最後核定權。

依據勞動部2018年預告的《最低工資法》草案，要求行政院要在勞動部最低工資報院同意後的20天內核定，未核定的話再召開審議會審議，且本次審議結果報請核定後，行政院即應予核定，不得退回。

但在今天行政院會通過的《最低工資法》草案卻悄悄刪去該規定，改為勞動部將最低工資報行政院後，不予核定者，要再召開審議會進行審議，並將審議結果再報請行政院核定，刪除「行政院應於接到審議結果20天內核定」及立法說明的「二次審行政院不得退回」等文字，代表只要行政院不核定最低工資，就能夠不斷退回至勞動部。

對此，黃維琛說，通常最低工資審議會結果出爐後，就會訂定隔年1月1日起實施，時間相當緊迫，相信即使沒有訂定20天內核定，行政院也會儘速核定、審慎處理，且行政機關運作有一定倫理，參酌其他法令的設計，也沒有規定、約束上級機關作為，為了讓新法與其他法令接近，後續修正的版本才會把該規定拿掉。

對於行政院是否能不斷退回最低工資審議結果？黃維琛認為，以近幾年基本工資審議的情形來看，行政院都尊重審議機制與結果，予以核定，相信未來若行政院真要退回，會提供相關原因，讓第二次審議會更全面、謹慎的審議，即使有第二次審議，行政院也會順利核定。

黃維琛說，近幾年審議的過程中，勞資雙方對於基本工資調整案，越來越有默契，清楚審議會的目標是要保障基層勞工生活條件，對此價值已有共識，與過往的歧異有所不同，當初討論草案時，勞資可能會擔心被「退回」，才規定的多一些，但這幾年的審議機制，勞資雙方已經到另一個層次，政府機制也有共識，可以說「之前的擔心應該不會再發生。」

另外，法案還有其他變動，包括原本規定最低工資審議會由勞動部長兼任召集人，加上各部會代表、勞資雙方代表、專家學者等，共22人，今天通過版本考量勞動部長已代表勞動部，因此刪除勞動部代表，整體委員剩21人；還要成立研究小組，於每年4月提出經濟及就業影響報告，並在審議會前30天提出研究報告及調整建議。

黃維琛說，主要是審議採共識決，但若未能達成共識，就要採多數決，經出席委員過半數同意議決之，21人可以因應同票的狀況；另外，審議會委員應親自出席，不得委任他人代理。

黃維琛指出，研究小組屆時1年必須提出2份報告，1份為每年4月提出當年度1到3月最低工資調升後，對經濟及就業狀況影響報告，另一份是在審議大會前30天必須提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論。

先前草案卡關那麼久是因為勞資雙方對參採指標意見不同，黃維琛表示，勞資雙方只對採納消費者物價指數（CPI）最有共識，因此才將該指標納為「應」參採指標，其他納為「得」參採指標；另外，勞方希望把扶養比也納入「應」參採指標、資方則認為經濟成長率（GDP）很重要，納入「應」參採指標，也有一部分人認為要訂出公式，但在110年會議就討論過，大家的共識是不要訂定公式。

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