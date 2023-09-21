李昂問蔣萬安「博愛座使用方式」 許常德一篇中肯分析文被狂推
71歲知名作家李昂近日因為身體不適，詢問北捷運博愛座上的年輕人可否讓座，不僅被拒絕還被施以白眼，氣到在臉書發文點名台北市長蔣萬安，「希望你給我們一個博愛座的使用方式」，對此，資深音樂人許常德直言：「這是跟愛有關係的設計，不是規定。」
記者楊穎軒／綜合報導
許常德今（21）日發文表示：「博愛座從字面上都在提醒每個人，這是跟愛有關係的設計，不是規定，規定來的愛都不會是愛，沒有心甘情願的同理心，這個議題就無需擴大到要市長回覆。」並說依照李昂的級數可以提出更智慧、圓滿的方式。
「博愛座的範圍是可以博大到跟任何人都有關，只要有需要都可以請人讓座」，許常德認為，博愛座應不應該是年長者的保證位子，可以討論，市長和李老師可以心平氣和給個建議，「現在就看兩位大人的情商和智慧，如果學生真的需要學到一點什麼的話。」
貼文一發布，吸引不少網友按讚、轉發，「可以裝個讓座鈴，想坐的長者可以按下去」、「其實可以參考日本，用優先席代替博愛座」、「希望可以小題大作到直接廢了博愛座」、「要讓就讓，沒讓他也無犯法，沒有必要這麼生氣啦」、「同意可以更有智慧的來討論讓座的需求，但換個角度學生可能也有座位的需求，或被詢問的感受不佳也是有可能的，而且學生照片被公布，也是某種權利不對等的公審」！