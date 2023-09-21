博愛座爭議屢起！學者解套：法律只是道德最低標準

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關於博愛座爭議，姜義村進一步說明，其實就是來自大家對道德層面的共識不同，每個人都站在自己的角度下，像是長者認為年輕人不讓座，可能沒有想到年輕人也有隱性需求，還有年輕女性生理期來，或是高壯的男生腳扭傷、骨折，或是剛抽完血可能隨時會暈到，卻外表全身肌肉看不出來，但他也非常需要坐下，這些背後的需求可能被外界忽視。
根據《身心障礙者權益保障法》第53條第3項規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數百分之十五，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。
姜義村分析，許多長輩會認為博愛座就是要讓坐給老弱婦孺，第一個字是老，讓他們覺得自己是第一優先，弱的部分也不容易看出，婦往往被認為要肚子夠大，可實際上也出現有女性身材較胖被誤認是懷孕，因此感到被羞辱，比較大的爭議就是在於大家尺規不一樣。
姜義村認為，不同族群可以藉此提高標準，當大家標準都提高，「每一個座都是博愛座」，有需求者可以詢問讓座，看見有需求的人也可以讓座，這樣社會就會變得更友善。
「不要忘記法律就是道德的最低標準！」姜義村直言，他不認為法律要再修正，「你說老弱婦孺，老是多老？有很多長輩身體比年輕人好，怎麼定義誰是弱？如果是臨時的需求呢？」，也有很多長輩身體硬朗，都會婉拒年輕人讓座，因此更重要的是機會教育與宣導，各類族群都可能有隱性需求，並且應該要互相體諒、認知彼此的隱性需求。
姜義村也提醒，多數長者平衡感較差，在大眾運輸上站著較危險，長輩要學習年輕人也可能有需求，像是許多視障者平衡感有問題，不過眼睛看起來很漂亮無異狀，卻因此被驅趕，「我們不能用眼睛或是一般的感覺、刻板印象去判對誰需要或是不需要」，最有效弭平紛爭的方式就是教育宣導。
博愛座的英文是priority seat，姜義村分享，翻譯成優先席比博愛座更好，讓需要的人優先，因此在符合《身心障礙者權益保障法》規範的博愛座比例下，也可以設置一些優先席，再慢慢推廣成每一個位置都應該是優先席。
至於外觀設計上，姜義村評估，設計顏色太相近，可能會讓視覺障礙者較難分辨，視覺上可以用看起來較溫柔的粉色，或是如鵝黃色等較溫暖的顏色，可以再跟一些色彩學專家討論，重點是大家互相體諒，「每一個族群都有特殊需求的人」。
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