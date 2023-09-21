高齡作家臉書公審年輕人　社家署修法揭博愛座「正確用法」

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博愛座設置是依據《身心障礙者權益保障法》第53條第3項內容，現行條文明定，「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座」，條文中也詳載設置比例等規範。
衛福部社家署署長簡慧娟接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，2016年也有類似事件，經公共平台連署後，社家署於同年年底召開會議討論、收集相關意見，並邀請交通部、地方政府與民間團體進行討論，最終決議保留博愛座設置，並由交通部加強宣導。
簡慧娟解釋，當初考量國外大眾運輸工具也有設置博愛座、有些民眾有需要但不好意思開口，考量有實際需要時，有位子可以優先乘坐，因此最終決定考量，不過最終還是要回歸到民眾整體道德素養，台灣民眾多有讓座的美德，即使是一般座位，也有很多民眾會讓座。
後適逢《身權法》修法，研商會議中決定將前述條文中「及老弱婦孺」描述改為「或有其他實際需要者」，但這次修法條文較多，目前還在立院進行討論，博愛座相關條文在第一輪討論中，沒有出現太多意見，但後續仍有待進一步研議。
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