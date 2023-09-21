李昂發文還原「博愛座被拒」經過！痛批「白眼女生」徹底激怒她

高齡作家臉書公審年輕人　社家署修法揭博愛座「正確用法」

▲博愛座再度引起爭議，但社家署表示，目前仍無廢除規劃，相關法條預計修為供「有其他實際需要者」使用。（圖／NOWnews資料照片）
▲博愛座再度引起爭議，但社家署表示，目前仍無廢除規劃，相關法條預計修為供「有其他實際需要者」使用。（圖／NOWnews資料照片）

記者林志怡／台北報導

71歲知名作家李昂近日在臉書公審3名年輕人，並指控其中一位女學生不讓博愛座還翻白眼，引起網友正反兩派論戰，博愛座存廢問題也再度引發討論。對此社家署表示，過去也有類似討論，但考量各方意見，將博愛座予以保留，近期適逢相關法條調整，預計將博愛者使用者從「老弱婦孺」改為「有其他實際需要者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李昂在臉書指控，她搭乘捷運紅線、趕去見一位從波蘭來演講的教授時，因為高血壓和心血管問題造成的疲憊感，先後詢問3位年輕人是否可以讓座，第一位男生說自己身體不舒服，另外兩位女生沒有說話、只對她翻了白眼，讓她非常生氣，發文點名台北市長蔣萬安、希望對博愛座提出更明確的規範，讓大家可以遵守。

博愛座設置是依據《身心障礙者權益保障法》第53條第3項內容，現行條文明定，「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座」，條文中也詳載設置比例等規範。

衛福部社家署署長簡慧娟接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，2016年也有類似事件，經公共平台連署後，社家署於同年年底召開會議討論、收集相關意見，並邀請交通部、地方政府與民間團體進行討論，最終決議保留博愛座設置，並由交通部加強宣導。

簡慧娟解釋，當初考量國外大眾運輸工具也有設置博愛座、有些民眾有需要但不好意思開口，考量有實際需要時，有位子可以優先乘坐，因此最終決定考量，不過最終還是要回歸到民眾整體道德素養，台灣民眾多有讓座的美德，即使是一般座位，也有很多民眾會讓座。

後適逢《身權法》修法，研商會議中決定將前述條文中「及老弱婦孺」描述改為「或有其他實際需要者」，但這次修法條文較多，目前還在立院進行討論，博愛座相關條文在第一輪討論中，沒有出現太多意見，但後續仍有待進一步研議。

🟡 關於博愛座讓座問題，《NOWnews今日新聞》進行網路民調，請問您是否支持廢除博愛座呢？

民調請點：這裡。投票至24日晚上止，投票結果將在25日上午公布。

【NOW民調／您是否支持廢除博愛座呢？】

李昂問蔣萬安「博愛座使用方式」　許常德一篇中肯分析文被狂推

批年輕人不讓座李昂點名蔣萬安　北市府：配套意見會請北捷參考

NOW民調／李昂要「博愛座被拒」引爭議！您支持廢除嗎？

李昂火大年輕人不讓座！呂秋遠中肯點評　「博愛座誰還在看年紀」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞