新北警局3警犬光榮退役！脾氣超好「3Q姊弟」找家 即起領養申請
新北市政府警察局在新北市政府警察局警犬隊 NTPD K-9 Unit上發文表示，警犬隊3隻警犬姐弟3Q（Quiana、Quill、Quinton)要光榮退役，並自即刻起至9月30日零時止，啟動今年第二波領養，希望能為他們找到願意領養的且適合的家！
記者林莞茜／綜合報導
新北市警察局警犬對表示，3Q是同血同源的三姊弟，一家人都要光榮退役，而他們的脾氣列在pro等級「只有好、很好、超好」，如果有舉辦警犬好脾氣先生小姐，應該可以包辦前幾名，因此要為優秀的三姊弟盡全力幫他們找到適合的家。
根據粉專資料顯示，姊姊Quiana為緝毒犬，是鼎鼎有名警犬模範生，什麼都不怕但是怕打雷，也是一個很ㄍㄧㄥ、對自我期許很高的女生，不過最近可能知道自己要退休了，人生的新目標就是到冷氣房睡覺。
弟弟Quinton為偵爆犬，警犬隊表示，Quinton當初來隊上的時候是一個柔弱膽小boy，不過經過這幾年的歷練，不僅膽子變大了、身體變好了，也成功成為一位厚片男孩。
妹妹Quill為緝毒犬，有著天生倒八字眉，常常自己一個人的時候會看起來愁容滿面，讓隊員會忍不住問她「妳心情不好喔？」，不過其實她就內心也是陽光女孩！但他和姊姊Quiana依樣害怕打雷，因此也希望未來Quill能找到一個不管是閃電打雷，都可以抱著她、告訴她「不要怕！我保護妳」的家人。
新北警局警犬隊表示，目前三姊弟已經開放第二波認養，即刻起至112年9月30日00時止，充滿愛心而且脾氣也溫和的領養人若想要成為三姊弟的家人，可填寫領養表單申請領養。