甜心天后王心凌以《當你》走紅！回憶殺《愛你》　創事業第二高峰

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同一年，王心凌以演員的身分進入大眾視野，她主演戲劇《天國的嫁衣》，該劇是台灣戲劇年度收視冠軍，她為戲劇演唱的主題曲、插曲都非常受歡迎，因此爆紅，躍升一線小天后。2005年王心凌推出第三張專輯《Honey》，同名主打曲充滿甜蜜又粉紅泡泡的氛圍，掀起一波模仿風潮，讓王心凌從此奠定「甜心教主」地位，成了「四大教主」之一
2006年王心凌合作張棟樑，演出戲劇《微笑Pasta》，該劇以極佳的收視率打破台灣偶像劇紀錄，至今講起都會讓人陷入回憶殺中。2007年時發生合約糾紛，她短暫離開演藝圈去遊學，回歸後則是快速推出了第5張與第6張專輯。
2012年，王心凌一度陷入感情風波，讓她陷入低潮，但她依舊振作的經營事業，推出新專輯《愛不愛》，一改過往唱跳風格，以抒情慢歌為主，而她轉變風格後，獲得好評，唯一受影響的只有演唱會延遲到2016年才舉辦。王心凌的演藝事業持續起飛，在2017年時還參與了大陸節目《蒙面歌將猜猜猜第二季》，讓人見到她不同以往的歌聲。
王心凌從2019年開始展開「愛。心凌巡迴演唱會」，首站從成都出發，之後陸續在上海、長沙、澳門等地演出，隔年因為碰上疫情，演唱會才跟著暫停，不過在2020年12月時，她舉行線上音樂會，在線觀看人數突破500萬。
去年，王心凌參加了大陸節目《乘風破浪》，首集演唱歌曲〈愛你〉，再度穿上制服，青春又活力的模樣與20年前相差無幾，讓許多人陷入回憶殺中，也讓王心凌再度竄紅，聲勢超高的她，也因此終於奪下該節目當季總冠軍C位成團，再度開創出屬於王心凌的時代，期間還帶動了先前與她合作過的張棟樑，再度進入大家的視野。