孫藝真被問「所有女人羨慕妳可以嫁給玄彬」　她一句神回覆太爆笑

甜心天后王心凌以《當你》走紅！回憶殺《愛你》　創事業第二高峰

▲王心凌新專輯「SUGAR LIGHT」版本的封面揭曉。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌新專輯「SUGAR LIGHT」版本的封面揭曉。（圖／天晴娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「甜心天后」王心凌將於今（23）日、明（24）日，一連兩天在台北小巨蛋舉行「2023王心凌SUGAR HIGH世巡演唱會」，如今41歲的王心凌，從2003年以歌手身分出道至今已經20年，中間經歷過許多高低起伏，才奠定了王心凌如今「甜心天后」的地位。在節目《乘風破浪》的一曲〈愛你〉，則是把她帶到了演藝事業的第二次巔峰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王心凌於2003年時推出首張專輯《Begin...》，其中一首主打歌〈當你〉由林俊傑打造，柔和旋律加上王心凌透明乾淨的歌聲，讓王心凌初嚐走紅滋味，這首歌也因此成了她的成名曲。2004年，王心凌推出第二張專輯《愛你》，同名主打歌中，王心凌以制服少女模樣，讓人眼睛一亮，她因此受封「新少男殺手」，另外一首歌曲〈第一次愛的人〉，則是開啟她在大陸的市場。

▲王心凌近期登台演出的狀態，再度引起網友讚嘆。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲王心凌當年憑著歌曲〈當你〉打開知名度。（圖／翻攝自王心凌臉書）
同一年，王心凌以演員的身分進入大眾視野，她主演戲劇《天國的嫁衣》，該劇是台灣戲劇年度收視冠軍，她為戲劇演唱的主題曲、插曲都非常受歡迎，因此爆紅，躍升一線小天后。2005年王心凌推出第三張專輯《Honey》，同名主打曲充滿甜蜜又粉紅泡泡的氛圍，掀起一波模仿風潮，讓王心凌從此奠定「甜心教主」地位，成了「四大教主」之一

2006年王心凌合作張棟樑，演出戲劇《微笑Pasta》，該劇以極佳的收視率打破台灣偶像劇紀錄，至今講起都會讓人陷入回憶殺中。2007年時發生合約糾紛，她短暫離開演藝圈去遊學，回歸後則是快速推出了第5張與第6張專輯。

▲王心凌（左）、張棟樑合作經典偶像劇《微笑pasta》。（圖／翻攝王心凌臉書）
▲王心凌（左）、張棟樑合作經典偶像劇《微笑pasta》。（圖／翻攝王心凌臉書）
2012年，王心凌一度陷入感情風波，讓她陷入低潮，但她依舊振作的經營事業，推出新專輯《愛不愛》，一改過往唱跳風格，以抒情慢歌為主，而她轉變風格後，獲得好評，唯一受影響的只有演唱會延遲到2016年才舉辦。王心凌的演藝事業持續起飛，在2017年時還參與了大陸節目《蒙面歌將猜猜猜第二季》，讓人見到她不同以往的歌聲。

王心凌從2019年開始展開「愛。心凌巡迴演唱會」，首站從成都出發，之後陸續在上海、長沙、澳門等地演出，隔年因為碰上疫情，演唱會才跟著暫停，不過在2020年12月時，她舉行線上音樂會，在線觀看人數突破500萬。

▲王心凌9月23、24日將在台北小巨蛋開唱。（圖／索尼音樂提供）
▲王心凌演藝事業曾經歷波折。（圖／索尼音樂提供）
去年，王心凌參加了大陸節目《乘風破浪》，首集演唱歌曲〈愛你〉，再度穿上制服，青春又活力的模樣與20年前相差無幾，讓許多人陷入回憶殺中，也讓王心凌再度竄紅，聲勢超高的她，也因此終於奪下該節目當季總冠軍C位成團，再度開創出屬於王心凌的時代，期間還帶動了先前與她合作過的張棟樑，再度進入大家的視野。

王心凌低胸辣曬事業線！絕美模樣他受不了　「狂拍1639次」

王心凌攻蛋倒數15天！寵粉無極限　扭蛋機讓歌迷抽演唱會門票

9月熱唱／KKBOX風雲榜登場！卡司超華麗　王力宏、王心凌連續攻蛋

陳美鳳五官進化！AI版美成真人芭比娃娃　被誤認是王心凌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞