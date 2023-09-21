快訊／轟「年輕人不讓博愛座」惹議！李昂突掛急診：昨晚忍到現在
71歲的知名作家李昂昨（20）日晚間發文，表示自己遇到搭捷運3名不願讓座的年輕人，態度還十分惡劣，讓她氣炸喊話台北市長蔣萬安：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，消息引發社會兩派輿論。而今（21）日下午5點，李昂突然透露自己前往醫院掛急診：昨晚忍到現在。
記者潘毅/綜合報導
李昂稍早在臉書透露，自己從昨天晚上就很不舒服，忍到現在才來看急診，「本來就有心血管的問題，而且因為以前摔傷，最近疼痛回復。」強調健康當然是最重要的。她還語重心長表示「不想再有回應，不過切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！是人都不例外吧！再想想過去怎麼說別人的。」
回顧本次爭議事件，李昂昨（20）日晚間在臉書上發文，她表示自己搭乘從淡水往台北方向的捷運，途中請3名坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意起身，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。
李昂自認年齡已經是年長人士，且她10月1號要到巴黎發表新書，忙到身體也不太舒服。因此李昂喊話蔣萬安市長，詢問他對於台北捷運博愛座的看法，更直言：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」
不過社會輿論卻掀起正反論點，一派人支持李昂，認為博愛座就應該讓給長者，但也有許多人認為博愛座必須廢除，「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的」。