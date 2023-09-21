新光長公主吳欣盈歐洲完婚後幸福現身　甜喊「一天比一天愛他」

新光集團大公主、現任民眾黨立委吳欣盈，日前與老公雷諾·范德埃爾斯特（Renaud van der Elst），在家鄉比利時舉行浪漫的城堡婚禮，連比利時皇后瑪蒂爾德（Mathilde）都是座上賓，面子相當大。吳欣盈今（21）日和藝人孫睿、陳俋塵，出席由紅心字會與新光人壽慈善基金會舉辦的重陽敬老活動，臉上藏不住喜悅的笑容，並對老公告白，「一天比一天愛他，嫁這個人很棒，他還有很多可以去了解，是值得攜手一生的夥伴」，閃瞎眾人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲吳欣盈比利時城堡浪漫婚禮照。（圖／翻攝吳欣盈臉書）吳欣盈和老公相識多年，年初喜獲愛的結晶。由於老公有貴族身份，因此城堡婚禮，比利時王后瑪蒂爾德都共襄盛舉。她甜蜜分享，婚禮上小巧思，引用的詩人魯米（Rumi）的作品，寓意是雙方選擇把對方放在優先順位，便可以一起克服所有難題。像是2人分隔兩地，感情依舊不會散，吳欣盈老公在瑞士工作，她則忙於政治工作，尤其總統大選將至，更是忙得不可開交，夫妻倆靠視訊維繫感情。吳欣盈透露，老公有空會飛來台灣看她和小孩，且鼓勵她從政，「之前他是歐盟的能源律師，我也在歐盟委員會，像是螺絲、螺帽出口到歐盟的一些門檻，企業轉型這些，他也提供我一些資訊跟討論，工作上也跟我分享」。▲吳欣盈（左）9月初在比利時的婚禮，比利時皇后瑪蒂爾德（Mathilde）也到場祝賀。（圖／翻攝吳欣盈臉書）新光長公主吳欣盈比利時辦城堡婚禮！皇后出席祝賀 宛如童話故事為徐巧芯勸退吳欣盈選松信？柯文哲：不易選贏要有戰略理由竹市立委難產！吳欣盈參選意願低 傳柯文哲續勸進胞妹柯美蘭參選竹市立委難產！吳欣盈因這理由不選 柯文哲找胞妹柯美蘭也被打槍