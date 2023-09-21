澎湖養殖漁業攜手全家！優鮮禮盒爽吃龍膽石斑　搶攻中秋送禮潮

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澎湖縣政府自2008年創立「澎湖優鮮」品牌，以教育訓練、現場評核與每年不定期抽驗三管齊下，使澎湖優鮮成為優質水產代名詞。澎湖縣政府參議陳晶卉表示，澎湖的箱網養殖面積及產值佔台灣近90%，箱網養殖不需要水車打氣供氧、且飼養環境與野生魚類的生活環境相似，是兼顧節能與高品質的友善環境產業，澎湖優鮮推廣至今「希望鼓勵業者以不用抗生素等環境友善方式養殖，同時讓消費者認識澎湖養殖水產品的好，減少對野生魚類的食用消耗。」
據澎湖縣政府統計，近年推出的澎湖優鮮禮盒銷量4年內已成長超過1倍，截至今年8月銷售額已破千萬，更有望在年底突破2千萬大關。台灣海洋箱網養殖發展協會理事長薛宏營表示，團體戰策略是銷量成長關鍵，透過澎湖優鮮品牌，在地養殖業者可整合各家優勢水產，提供消費者多元選擇，而統一低溫分切、包裝及冷鏈運銷的一條龍模式，不僅幫助業者能專心養魚，更有助於管理及維持水產品質，提升消費者信賴感。
漁業署副署長王正芳表示，澎湖得天獨厚的海域環境，孕育出優質水產品，再加上澎湖縣政府積極推動「澎湖優鮮」標章品牌，透過標章管理及查核抽驗機制，讓消費者享用安全優質的澎湖水產品；另大家都知道吃魚有益健康，漁業署也積極輔導全國各縣市政府、漁民(業)團體及漁青就所生產的水產品取得產銷履歷、QRCode，也歡迎國人在實體及買魚去等電商通路採購享用。希望喜愛海鮮的消費大眾，多多採買台灣優質的水產品。
「澎湖優鮮是未來台灣養殖漁業發展的重要範例」透過產官學攜手提升養殖技術並創造附加價值的成功案例，可做為永續漁業發展範例，政府也會持續支持全台養殖漁業發展。
📍搶攻中秋年節商機 澎湖優鮮攜手全家打進企業採購市場
瞄準即將到來的中秋節與新年檔期，澎湖優鮮於記者會上宣布推出企業客製化採購方案。澎湖優鮮業者代表天和鮮物總經理蔡明欽表示，年節期間除消費者家戶採買外，企業贈禮也是龐大市場，透過攜手全家通路與黑貓宅急便冷鏈物流配送，讓澎湖優鮮禮盒成功打入企業福委會採購名單，不僅受鴻海及聯電等上市櫃公司青睞，供應量更累積超過上萬組，廣受好評。
蔡明欽表示，全魚分切禮盒將大型龍膽石斑及龍虎斑等魚產以全魚分切方式製成小包裝切片，方便食用且保留整條魚的精華，在市場上的獨特性使其受企業青睞。今迎接中秋至新年檔期，趁勢推出澎湖優鮮企業用戶客製化方案，盼能以更彈性的方式將來自澎湖的優質水產提供予企業，帶動銷售成長。
📍產銷履歷魚貨直送餐桌 六大超值禮盒上市
除客製化方案外，澎湖優鮮也同步推出6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍(黃)瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒，即日起限時特價提提供免運費服務，售價從$1780元至6050元，照顧不同客層的消費族群。
六款禮盒皆可於線上通路購買並宅配到府，契合後疫情時代民眾消費習慣，以產地直送新鮮漁產，讓消費者在家就能品嘗到來自澎湖的好味道。