復興空廚出招！肉大人火鍋搭漢堡排爽吃 全系列「肉量猛增50%」
為了提供更新鮮更有變化的食材，復興空廚旗下餐飲品牌「肉大人」於9月20日，推出了全系列肉品增量50%，還加入了以環遊世界為元素的世界好肉套餐與環遊世界海鮮拼盤，搭配與直火板前肉排專賣店「肉旨房」四手聯彈打造的限量商業午餐，讓大家不只能品嘗到發酵湯頭，也能感受到更多元化的肉大人風情。
記者潘毅/綜合報導
一向以發酵湯頭見長的肉大人，在重返台灣餐飲市場後，依舊提供美味精緻的酸白菜伊比利豬肉鍋、蒜頭釀去骨雞腿鍋、泡椒麻辣和牛鍋、麻辣豬腳、肉大人香腸冰之外，也一直求新求變領導最新的食尚潮流。在競爭激烈的台北鍋物市場，肉大人除了經典風味，也展現親民風格，為了讓大家吃得更豐富與飽滿，肉大人從九月開始，就已經悄悄將全系列肉品加量50%。
此外，肉大人也沒有忘了對於肉品熱愛的初衷，為了讓消費者有更完美的選擇，這次也特地推出網羅美國無骨牛小排、澳洲M8和牛、西班牙伊比利豬梅花與台灣在地的究好豬五花的世界好肉套餐，搭配主廚精心挑選包括明蝦、干貝、鱘龍魚的環遊世界海鮮盤，在在都展現出肉大人對於食材與產地的精選。
在炎夏的午後，肉大人也為了廣大的辦公室美食一族精心設計了與姊妹店肉旨房聯名推出的全新商業午餐，除了兩種主廚精選小菜、一顆洗選蛋之外，還一網打盡肉大人與肉旨房的最大特色，包括料好實在的酸菜白肉湯，搭配一份起士煙燻豬肉漢堡排肉燥飯或特製牛肉漢堡排麻辣麵，都能讓大家吃得飽滿又過癮。
至於怎麼吃火鍋最美味，火鍋店員也給出建議：先涮完肉後、再下蔬菜菇類、尚有餘胃再補澱粉；在肉大人的蔬菜吧每日供應超過8種蔬果蕈菇類，以台灣本地小農栽種的品項為主，依照季節時令，不定期更換，也又機會吃到在餐廳一隅小花園由員工自己栽種的香草植物；吧台上各式沾醬如腐乳醬、沙茶醬、臘八蒜醬、特調醬油等配料等可自行搭配。