李昌鈺涉偽證！兩男無辜坐牢30年　康州檢方付8.1億元達成和解

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡爾在命案現場遭砍27刀喪命，死狀甚慘，不過現場採集到的指紋與頭髮，都和柏奇與亨寧不符，且柏奇與亨寧兩人的衣服與車子也沒有發現血跡。而當時尚未成名的李昌鈺替警方作證時表示，兇手精心避免沾染血跡是有可能的，且在卡爾家發現一條沾有血跡的毛巾，或許曾被兇手拿來清理。然而，最終審查結果確認，毛巾上的污漬並非血跡。
康乃狄克州的檢察長辦公室發言人，在今年7月法院認定李昌鈺須對捏造證據負責後，表示會研究下一步該如何行動。而19日檢察長辦公室發言人宣布，檢方同意與兩人和解，並支付2520萬美元和解金，柏奇與亨寧各拿到1260萬美元。康乃狄克州檢方與兩人的律師共同發表聲明，表示雙方很高興就原則上達成協議，和解符合各方的最佳利益。
對於檢方決定和解，李昌鈺尚未回應，紐黑文大學也表示不會對此事發表評論。李昌鈺在7月曾針對此案發表聲明，稱自己「沒有動機也沒有理由捏造證據」，強調自己當時雖作證毛巾有血跡，但並未證明血跡來自柏奇與亨寧，且也曾作出對於兩人有利的證詞，像是他們的衣服上並未發現血跡。至於最終確認毛巾上的污漬並非血跡，李昌鈺認為可能是年代久遠，血跡已經褪去。
李昌鈺在1995年轟動全美的辛普森（O.J. Simpson）殺妻案，擔任辯方專家證人，因而聲名大噪，在台灣被譽為「神探」，還曾協助我國刑事局成立冷案中心，偵破多起台灣懸而未破的案件。