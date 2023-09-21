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李昌鈺涉偽證！兩男無辜坐牢30年　康州檢方付8.1億元達成和解

▲知名美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺，遭康乃狄克州聯邦法官認定在一起發生於1980年代的命案中，替警方做偽證。康乃狄克州的檢察長同意支付2520萬美元、約8.1億元新台幣和解金給這兩位無辜坐牢數10年的男子。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺，遭康乃狄克州聯邦法官認定在一起發生於1980年代的命案中，替警方做偽證。康乃狄克州的檢察長同意支付2520萬美元、約8.1億元新台幣和解金給這兩位無辜坐牢數10年的男子。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

知名美國華裔刑事鑑識專家、康乃狄克州紐黑文大學（University of New Haven）名譽教授李昌鈺，被康州聯邦法官裁定，在一起發生於1980年代的謀殺案中替警方偽造證據，該案造成2位當年未滿20歲的年輕人蒙受30年冤獄。康乃狄克州的檢察長，最新已同意支付2520萬美元、約8.1億元新台幣和解金給這兩位無辜坐牢的男子。

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綜合外媒報導，這起命案發生在1985年，一位65歲男子卡爾（Everett Carr）遭到謀殺，兩位當地的年輕嗑藥竊賊柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning），被警方指控是兇手並因此入獄。然而，2020年法官撤銷了兩人的罪名，於是兩人對當年調查命案的警方人員提告，替警方作證的李昌鈺也成為被告之一。

卡爾在命案現場遭砍27刀喪命，死狀甚慘，不過現場採集到的指紋與頭髮，都和柏奇與亨寧不符，且柏奇與亨寧兩人的衣服與車子也沒有發現血跡。而當時尚未成名的李昌鈺替警方作證時表示，兇手精心避免沾染血跡是有可能的，且在卡爾家發現一條沾有血跡的毛巾，或許曾被兇手拿來清理。然而，最終審查結果確認，毛巾上的污漬並非血跡。

康乃狄克州的檢察長辦公室發言人，在今年7月法院認定李昌鈺須對捏造證據負責後，表示會研究下一步該如何行動。而19日檢察長辦公室發言人宣布，檢方同意與兩人和解，並支付2520萬美元和解金，柏奇與亨寧各拿到1260萬美元。康乃狄克州檢方與兩人的律師共同發表聲明，表示雙方很高興就原則上達成協議，和解符合各方的最佳利益。

對於檢方決定和解，李昌鈺尚未回應，紐黑文大學也表示不會對此事發表評論。李昌鈺在7月曾針對此案發表聲明，稱自己「沒有動機也沒有理由捏造證據」，強調自己當時雖作證毛巾有血跡，但並未證明血跡來自柏奇與亨寧，且也曾作出對於兩人有利的證詞，像是他們的衣服上並未發現血跡。至於最終確認毛巾上的污漬並非血跡，李昌鈺認為可能是年代久遠，血跡已經褪去。

李昌鈺在1995年轟動全美的辛普森（O.J. Simpson）殺妻案，擔任辯方專家證人，因而聲名大噪，在台灣被譽為「神探」，還曾協助我國刑事局成立冷案中心，偵破多起台灣懸而未破的案件。

 

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