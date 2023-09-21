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賴清德「跟進」癌症基金政見　侯辦：迴避食安奢談照顧人民健康

▲侯競辦表示，賴清德跟進侯友宜政見，但迴避食安議題。（圖／資料照片）
▲侯競辦表示，賴清德跟進侯友宜政見，但迴避食安議題。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對民進黨主席賴清德今日發布「百億癌症新藥基金」以及健康照護等政見。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，民進黨執政7年多，賴清德擔任副總統也有3年多的時間，如今到了選舉才想到要提出對策解決，侯友宜在8月底就率先提出包括成立百億癌症基金等長照五箭的政見，卻只見賴清德不斷的跟進卻不註明出處，簡直毫無長進。賴清德在記者會上連國人關心的進口雞蛋食安問題，都耍官威拒絕回答，還奢談能照顧人民的健康。

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王敏旭指出，民進黨執政這些年，幼兒新生兒死亡比創新高，低薪剝削與勞動條件不佳更引發台灣護理師離職潮，台灣醫療環境堪憂，請問同時也身為醫師的賴清德醫「德」何在?如今又食安問題連環爆，進口雞蛋流向不清、期限標示偽造。更離譜的是，昨天還爆出原來是農業部指示加工業者偽標產地，等於是民進黨帶頭殘害人民健康。然而面對今天記者提問食安議題時，賴清德竟以昨天已答覆而悍然拒答。殊不知昨天賴清德只是為出包的陳吉仲送暖還抱不平，根本沒針對進口雞蛋之亂有任何回應。

王敏旭表示，民進黨的長照2.0就是不斷擴張B級的複合型服務中心以及C級的巷弄長照站，但過去被監察院糾正認為服務淪為衝量，賴清德還要繼續擴大，完全無視監察院的糾正。而民進黨長照預算相較OECD國家偏低又僅仰賴機會稅，幾乎沒能力發展完整的居家、社會、機構全方面照顧，只會讓有能力的家庭請看護工或送機構照顧失能長者，而沒能力的家庭就只能自己辭職自己照顧，最後淪為長照悲歌。

王敏旭說明，侯友宜早在8月29日就率先提出廢除80歲以上巴氏量表，看護工與長照系統整合，推動長照專業人力與知識介入，並用就業安定基金補助雇主聘用本國看護，提高本國勞工就業競爭力。另外也在9月5日提出65歲以上長輩及55歲至64歲原住民長者享有排富全額健保補助，促進全國福利平權、縮短城鄉醫療差距。

「健康唯一，五箭優先」王敏旭表示，侯友宜8月31日的醫療政策記者會，也提出優先投資醫療健保支出，任內逐年達到GDP的8%，優先為護理人員加薪、成立癌症基金、擴充疫苗基金，加速新藥給付，並優化發展智慧醫療與照護，改善偏鄉醫療環境。另外也擴大兒童疫苗補助基金；優先推動高風險癌症預防，針對PM2.5過去5年超標縣市民眾，逐步推動放寬低劑量電腦斷層掃描；優先整合推動國民心理健康計畫；優先推動疫苗採購透明化，並與國際接軌引進新型疫苗。

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