賴清德「跟進」癌症基金政見　侯辦：迴避食安奢談照顧人民健康

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王敏旭表示，民進黨的長照2.0就是不斷擴張B級的複合型服務中心以及C級的巷弄長照站，但過去被監察院糾正認為服務淪為衝量，賴清德還要繼續擴大，完全無視監察院的糾正。而民進黨長照預算相較OECD國家偏低又僅仰賴機會稅，幾乎沒能力發展完整的居家、社會、機構全方面照顧，只會讓有能力的家庭請看護工或送機構照顧失能長者，而沒能力的家庭就只能自己辭職自己照顧，最後淪為長照悲歌。
王敏旭說明，侯友宜早在8月29日就率先提出廢除80歲以上巴氏量表，看護工與長照系統整合，推動長照專業人力與知識介入，並用就業安定基金補助雇主聘用本國看護，提高本國勞工就業競爭力。另外也在9月5日提出65歲以上長輩及55歲至64歲原住民長者享有排富全額健保補助，促進全國福利平權、縮短城鄉醫療差距。
「健康唯一，五箭優先」王敏旭表示，侯友宜8月31日的醫療政策記者會，也提出優先投資醫療健保支出，任內逐年達到GDP的8%，優先為護理人員加薪、成立癌症基金、擴充疫苗基金，加速新藥給付，並優化發展智慧醫療與照護，改善偏鄉醫療環境。另外也擴大兒童疫苗補助基金；優先推動高風險癌症預防，針對PM2.5過去5年超標縣市民眾，逐步推動放寬低劑量電腦斷層掃描；優先整合推動國民心理健康計畫；優先推動疫苗採購透明化，並與國際接軌引進新型疫苗。