▲ 70吋超大抬頭顯示器加上擴增實境 比亞迪仰望U8頂規版本配備超豪華

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仰望U8像極了Land Rover Defender車款而受到注意，而擁有最多四具電動馬達的配置下，1,184匹最大馬力可以讓車輛從靜止加速到時速100公里的時間為3.6秒，而且可以獨立控制四個車輪的狀況下，發表會更將車輛直接橫著開出來，車輛的最大續航里程來到1,000公里，不過是在CLTC的規範下測試的結果，快充部分則支援到110kW的效率，電池從30%充飽至80%的時間為18分鐘，另外懸吊可以特別額外升高150mm，越野表現將可以更為出色，而且還可以漂浮30分鐘之久。
內裝部分可以看到儀表台滿滿都是螢幕，駕駛以及副駕駛座前方螢幕來到23.6吋，中央則是直式的12.8吋螢幕，而後排也都也獨立的螢幕可以觀看，後面中央的座椅翻下來之後可以當成扶手，而且還有一個螢幕放置在此，前方則是擁有70吋的抬頭顯示器，並且搭配上擴增實境功能，高階車款配置Nappa真皮座椅，另外也擁有熱石按摩功能，頭頂也有星空頂篷、香氛系統，搭配上22具喇叭以及熄火後可以運行12小時的冰箱，車輛也配備38個傳感器，包括3個光達、5個毫米波雷達、14個超音波雷達以及16個攝影機，擁有高階的駕駛輔助系統，預計下個月開始交車，價格為人民幣109.8萬元起，折合台幣約483.2萬元。