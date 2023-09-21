柬埔寨男童會說16種語言！貧窮家庭欠下巨額負債　神童現況曝

重慶職校女實習竟被安排替男客洗澡、「保養前列腺」　家長怒提告

▲一位17歲重慶市某職校女學生，控訴在被校方安排到護膚造型店實習時，遭店方要求替男客按摩、洗澡，「保養前列腺」，讓女學生無法接受。示意圖，非當事人。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲一位17歲重慶市某職校女學生，控訴在被校方安排到護膚造型店實習時，遭店方要求替男客按摩、洗澡，「保養前列腺」，讓女學生無法接受。示意圖，非當事人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者倪浩軒/綜合報導

中國媒體踢爆，一位17歲重慶市某職業教育中心美容美髮科的女學生，自曝在今年7月學校安排的實習工作時，被店家要求替男顧客按摩、洗澡，甚至要「保養前列腺」，讓女學生無法接受。女學生母親得知後，憤而向警方報案，而女學生前往實習的護膚造型店，則否認店內存在色情服務，目前全案則由當地警方調查釐清中。

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根據《澎湃新聞》報導，17歲女學生A某，被學校安排至某護膚造型店實習，該護膚造型店今年共接受了40餘位實習生，分配至各個門市，校方、店方、學生事前簽訂了三方協議，店方與校方的建教合作已經長達5年。

不料，A某開始實習工作後發現，自己被安排為男顧客服務，須替男客洗澡、按摩，甚至要「保養前列腺」，過程中難免接觸到對方的私密部位，讓她無法接受。

A某表示，自己向班主任反映，班主任回覆說不要參與這類服務，A某則回答「不是我們不參與就有用」，班主任又回答實習不參與這些，A某則說店經理會不斷要求，班主任最後回應「男客人私密部位不可以噢」，但始終沒有解決問題。

A某的母親得知此事後大為震怒，立即向警方報案。重慶市公安局調查後表示，該護膚造型店存在「管理不規範」的問題，但店長則否認有安排女學生從事色情服務，並稱若有也是客人與女學生兩廂情願，由於店內房間沒有監視器，無從得知女學生說法是否屬實，店家揚言準備反控A某誣告。

對於這起離奇的案件，當地的區教委主任表示，已經派出工作小組前往調查，當務之急是保護學生，確認是否有其他學生面臨類似狀況，以事實為依據，根據調查結果，該怎麼處理就怎麼處理。《澎湃新聞》報導指出，在職校的實習環節中，實習單位很容易利用畢業後的出路，來壓榨學生、逼迫學生就範。而校方與實習單位的合作，往往也存在不正當的利益輸送關係，滋生腐敗亂象。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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