重慶職校女實習竟被安排替男客洗澡、「保養前列腺」　家長怒提告

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不料，A某開始實習工作後發現，自己被安排為男顧客服務，須替男客洗澡、按摩，甚至要「保養前列腺」，過程中難免接觸到對方的私密部位，讓她無法接受。
A某表示，自己向班主任反映，班主任回覆說不要參與這類服務，A某則回答「不是我們不參與就有用」，班主任又回答實習不參與這些，A某則說店經理會不斷要求，班主任最後回應「男客人私密部位不可以噢」，但始終沒有解決問題。
A某的母親得知此事後大為震怒，立即向警方報案。重慶市公安局調查後表示，該護膚造型店存在「管理不規範」的問題，但店長則否認有安排女學生從事色情服務，並稱若有也是客人與女學生兩廂情願，由於店內房間沒有監視器，無從得知女學生說法是否屬實，店家揚言準備反控A某誣告。
對於這起離奇的案件，當地的區教委主任表示，已經派出工作小組前往調查，當務之急是保護學生，確認是否有其他學生面臨類似狀況，以事實為依據，根據調查結果，該怎麼處理就怎麼處理。《澎湃新聞》報導指出，在職校的實習環節中，實習單位很容易利用畢業後的出路，來壓榨學生、逼迫學生就範。而校方與實習單位的合作，往往也存在不正當的利益輸送關係，滋生腐敗亂象。
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