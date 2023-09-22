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響應9月國際失智症月　十大警訊莫輕忽！

▲響應9月國際失智症月　十大警訊莫輕忽！
▲響應9月國際失智症月　十大警訊莫輕忽！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】每年9月為國際失智症月，2025年台灣將邁入超高齡社會，失智人口亦快速攀升，根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查，台灣失智人口已超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加而倍增。國民健康署提醒民眾注意失智症10大警訊，並持續推廣失智友善社會，期望大眾共同為失智者及其家庭注入關懷，「共伴」支持、友善接納融入社會。

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失智症被視為本世紀全球公共衛生面臨的最大挑戰之一，為響應2023年國際失智症月活動主題「Never too early, never too late」（現在就是最佳時刻），國民健康署署長吳昭軍提醒，國人應及早認識失智症十大警訊徵兆，當發現身邊家人、親友有下列徵兆，應及早協助就醫診斷，以達到預防及延緩失智。

1、記憶力減退而影響生活

2、計畫事情或解決問題有困難

3、無法勝任原本熟悉的事務

4、對時間地點感到混淆

5、理解視覺影像和空間之關係有困難

6、言語表達或書寫出現困難

7、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

8、判斷力變差或減弱

9、從職場或社交生活中退出

10、情緒和個性改變。

失智友善社會共伴　同在行動+1

面對「失智」課題，我國超前部署，是全球第13個制定全國性失智症政策的國家，從國家政策、降低罹患風險、醫療診斷、照顧服務與福祉，到技術研發，全方面發展失智照護服務網絡，22個地方政府也都訂有行動計畫。國健署也連結22個地方政府，推動前端預防及營造友善社區，截至112年6月底，全國累計有160個失智友善社區，超過1萬3千家失智友善組織，社區民眾加入失智友善人員數超過48.9萬人。

吳昭軍呼籲國人除了認識失智症，及時採取因應及預防行動，掌握及時就醫診斷的時機外，也提醒高齡長者，參與社交生活不僅是身心健康與快樂的泉源之一，亦有助於預防及延緩失智。今年國健署串聯22縣市以支持「同在行動＋1」精神，號召民眾一起鼓勵失智者發揮自我能力，走出封閉，融入社會，讓台灣成為一個失智友善的互助社會。

「憶」想不到　顛倒菜單變創意！

國健署發表112年失智友善微電影「想吃那個篇」，影片別出心裁，以失智廚師的顛倒料理，道出失智者雖然記憶力、判斷力變差、詞不達意，但仍對擅長、有興趣的事物保有熱情，提醒家人及早發現與給予協助，也呼籲親友及社區鄰里以「做錯沒關係，想不起來沒關係」的態度來支持失智者。

金鐘視后楊麗音受邀代言活動，邀請民眾參加國健署「失智友善『影』響力」線上問卷活動，至112年10月12日止推薦自己最喜歡的失智症議題影劇，傳遞關懷並發揮失智友善共伴的影響力。


【參加「失智友善『影』響力」線上問卷活動-推薦電影】

【失智友善微電影－想吃那個篇(1分鐘版)】

【失智症十大警訊】

【衛生福利部國民健康署「長者社區資源整合運用平台」】



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59351

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